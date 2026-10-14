Consulado de Colombia en Caracas ajusta su sistema de citas: entérese cómo agendar

Según la información oficial difundida por la sede diplomática, los cupos que se habilitan diariamente en ese horario corresponden exactamente al mismo día hábil de la semana posterior. Por ejemplo, si un usuario accede al sistema un lunes al mediodía, estará reservando un espacio para el lunes de la semana siguiente, facilitando así una mejor organización para quienes necesitan realizar trámites legales o de identificación.