El Consulado General de Colombia en Caracas ha realizado cambios significativos en su plataforma de atención al usuario. A partir de ahora, la disponibilidad de citas para realizar gestiones consulares se liberará todos los días hábiles a las 12:00 del mediodía.
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Consulado de Colombia en Caracas ajusta su sistema de citas: entérese cómo agendar
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