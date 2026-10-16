Agencia Europea de Medicamentos recomienda aprobar fármaco para el cáncer de páncreas

El tratamiento, desarrollado por la empresa Revolution Medicines Inc., funciona como un “pegamento molecular” diseñado para neutralizar las variantes de dicha proteína, la cual está vinculada al desarrollo de tumores y presenta mutaciones en la mayoría de los diagnósticos de esta patología. En Estados Unidos, donde el fármaco fue autorizado en agosto pasado bajo el nombre comercial de Rasonque, los estudios clínicos de fase final demostraron resultados significativos, pues la molécula duplicó el periodo promedio de supervivencia en pacientes diagnosticados con modalidades agresivas de la enfermedad.

A pesar de este avance, el fármaco presenta limitaciones importantes. Los especialistas advierten que el tratamiento no constituye una cura definitiva, ya que las células tumorales tienden a generar resistencia con el tiempo. Asimismo, durante los ensayos se reportaron efectos adversos como sarpullido y llagas en la boca. En cuanto a su impacto económico, el medicamento se posiciona entre las terapias oncológicas más costosas en el mercado estadounidense, con un precio de lista superior a los 475.000 dólares anuales. Analistas del sector proyectan que, de concretarse su distribución global, las ventas podrían superar los 9.000 millones de dólares al año, dejando la decisión final de su comercialización en la Unión Europea en manos de la Comisión Europea.