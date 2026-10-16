El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos emitió un dictamen favorable para el daraxonrasib, un fármaco oral destinado al tratamiento del cáncer de páncreas. Con esta recomendación, la decisión definitiva sobre su comercialización en el bloque europeo queda en manos de la Comisión Europea, organismo que emitirá su fallo en los próximos meses.
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Agencia Europea de Medicamentos recomienda aprobar fármaco para el cáncer de páncreas
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