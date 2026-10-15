La Cancillería de Chile ha comunicado el restablecimiento paulatino de las funciones en sus sedes consulares situadas en Caracas y Puerto Ordaz. Esta iniciativa tiene como objetivo principal normalizar la atención al público y facilitar la gestión de documentos para los ciudadanos chilenos que residen actualmente en Venezuela.
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Internacionales
Chile reactiva sus servicios consulares en Venezuela para miles de ciudadanos
El proceso iniciará con la entrega de documentos y la apertura de citas digitales para los connacionales
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