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Chile reactiva sus servicios consulares en Venezuela para miles de ciudadanos

El proceso iniciará con la entrega de documentos y la apertura de citas digitales para los connacionales

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La Cancillería de Chile ha comunicado el restablecimiento paulatino de las funciones en sus sedes consulares situadas en Caracas y Puerto Ordaz. Esta iniciativa tiene como objetivo principal normalizar la atención al público y facilitar la gestión de documentos para los ciudadanos chilenos que residen actualmente en Venezuela.

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Siguiendo el calendario oficial difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, la primera etapa de este plan arrancará el lunes 19 de octubre. Durante este periodo, se procederá con la entrega de pasaportes que ya se encontraban en trámite y se habilitará la plataforma digital para la solicitud de citas futuras.

Chile reabre sus sedes consulares en Venezuela

Posteriormente, a partir del lunes 26 de octubre, las oficinas consulares comenzarán a gestionar formalmente la solicitud y renovación de documentos de identidad, así como inscripciones en el registro consular, trámites notariales y otros requerimientos legales necesarios para la comunidad.

Representantes de la Cancillería chilena resaltaron que esta reapertura permitirá ofrecer protección y servicios de manera directa a más de 25 mil chilenos que viven en el país, cumpliendo así con el compromiso institucional de garantizar asistencia consular a sus ciudadanos en el extranjero.

«Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos», declaró Francisco Pérez Mackenna, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

Con información de noticiascol.com

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