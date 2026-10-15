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República Dominicana reactiva trámites legales y notificaciones judiciales en Venezuela

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La Cancillería de la República Dominicana anunció la reactivación de su plataforma para el envío de notificaciones judiciales y la gestión de documentos legales destinados a individuos y compañías que residen en suelo venezolano.

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Mediante un comunicado oficial, el organismo diplomático detalló que esta disposición favorece directamente a profesionales del derecho, representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y cualquier ciudadano que requiera remitir documentación oficial hacia Venezuela a través de la Dirección de Servicios Consulares.

Esta normalización de los procesos administrativos es posible gracias a la reapertura del Consulado General dominicano en Caracas, ocurrida el pasado 1 de octubre, evento que permitió poner en marcha la infraestructura operativa indispensable para atender estas solicitudes.

Facilidades consulares para gestiones legales en el país

Desde la reactivación de la sede diplomática en la capital venezolana, el procesamiento de expedientes se rige bajo la normativa vigente de la República Dominicana. Los interesados ya pueden canalizar sus requerimientos mediante los mecanismos legales establecidos para este tipo de procedimientos internacionales.

De esta manera, cualquier ciudadano dominicano que necesite interponer una querella contra una persona radicada en Venezuela cuenta ahora con el respaldo necesario para gestionar la notificación legal correspondiente.

Vías de comunicación y atención consular

Para obtener asesoría o aclarar dudas, la División de Notificaciones en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores ha habilitado el correo electrónico notificacionesexterior@mirex.gob.do. Asimismo, los usuarios pueden contactar a través de la línea telefónica 809-987-7001, marcando las extensiones 7178, 7179, 7448, 7754, 7759 o 7304, o mediante mensajes al número de WhatsApp (829) 470-8374.

Con información de noticiascol.com

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