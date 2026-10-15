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Pequiven concreta exportación masiva de fertilizantes hacia Estados Unidos

Acuerdo comercial

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Imagen de la noticia: Pequiven concreta exportación masiva de fertilizantes hacia Estados Unidos

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La industria petroquímica venezolana, Pequiven, ha finalizado con éxito el despacho de 30.000 toneladas métricas de fertilizantes con destino a Estados Unidos. La transacción se ejecutó mediante la firma XTS Commodities, la cual opera como filial de Xtellus Partners.

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La noticia fue confirmada por la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela a través de sus canales digitales. La representación diplomática valoró positivamente esta operación, subrayando el impacto favorable que tendrá en el fortalecimiento del sector agrícola estadounidense.

Pequiven exporta 30.000 toneladas de fertilizante a EEUU: imágenes

El cargamento representa un suministro fundamental para los productores agrícolas en territorio norteamericano. Asimismo, la embajada enfatizó que este intercambio comercial se enmarca en los esfuerzos actuales para robustecer las relaciones bilaterales y fomentar la recuperación de la economía venezolana.

Finalmente, el comunicado oficial hizo referencia a la estrategia de tres fases impulsada por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, como el marco de referencia para estas acciones de cooperación.

Con información de noticiascol.com

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