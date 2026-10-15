La industria petroquímica venezolana, Pequiven, ha finalizado con éxito el despacho de 30.000 toneladas métricas de fertilizantes con destino a Estados Unidos. La transacción se ejecutó mediante la firma XTS Commodities, la cual opera como filial de Xtellus Partners.
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Pequiven concreta exportación masiva de fertilizantes hacia Estados Unidos
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