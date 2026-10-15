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Hallan sin vida a venezolana desaparecida en Texas; buscan a su expareja

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La Policía de Denton, en el estado de Texas, informó este martes 13 de octubre sobre el hallazgo del cuerpo de Marjulin Daiuru Briceño Arrieta, una venezolana de 42 años cuya desaparición había sido reportada el pasado 28 de septiembre. Tras el análisis de pruebas forenses y estudios de ADN, las autoridades emitieron una orden de arresto por el delito de asesinato contra Richard Pastor Pérez, de 49 años, quien era expareja de la víctima. Hasta el momento, los investigadores no han ofrecido detalles sobre la causa ni las circunstancias exactas del deceso.

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La mujer fue vista por última vez al acudir al apartamento de Pérez con el fin de concretar la venta de un vehículo y planificar la compra de una vivienda en Venezuela. Antes de ingresar a la residencia, envió un mensaje de voz a un familiar expresando: «Estoy aquí, pero no me siento segura».

El rastro del sospechoso fue seguido por las autoridades mediante cámaras de reconocimiento de matrículas, las cuales registraron su huida hacia el estado de Nuevo México. En Albuquerque, cámaras de seguridad de un hotel captaron a un individuo con características similares a las de Pérez, quien abandonó el vehículo en el que se trasladaba y continúa en paradero desconocido. Por ahora, la Policía local confirmó este martes 13 de octubre el hallazgo sin vida de la víctima.

Con información de noticiascol.com

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