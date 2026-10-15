La Policía de Denton, en el estado de Texas, informó este martes 13 de octubre sobre el hallazgo del cuerpo de Marjulin Daiuru Briceño Arrieta, una venezolana de 42 años cuya desaparición había sido reportada el pasado 28 de septiembre. Tras el análisis de pruebas forenses y estudios de ADN, las autoridades emitieron una orden de arresto por el delito de asesinato contra Richard Pastor Pérez, de 49 años, quien era expareja de la víctima. Hasta el momento, los investigadores no han ofrecido detalles sobre la causa ni las circunstancias exactas del deceso.
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Hallan sin vida a venezolana desaparecida en Texas; buscan a su expareja
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