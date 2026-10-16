La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO), una infraestructura de máxima seguridad diseñada bajo los lineamientos del modelo penitenciario aplicado en El Salvador. La mandataria presentó el recinto como una herramienta clave para aplicar mano dura contra los criminales, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico, sector al que las autoridades atribuyen el incremento de la violencia en el país.
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Costa Rica inaugura megacárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo de Bukele
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