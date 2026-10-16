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Costa Rica inaugura megacárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo de Bukele

Seguridad regional

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO), una infraestructura de máxima seguridad diseñada bajo los lineamientos del modelo penitenciario aplicado en El Salvador. La mandataria presentó el recinto como una herramienta clave para aplicar mano dura contra los criminales, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico, sector al que las autoridades atribuyen el incremento de la violencia en el país.

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El complejo, ubicado dentro del centro penitenciario La Reforma en San Rafael de Alajuela, cuenta con cinco módulos y tiene capacidad para recluir a 5.100 presos. Según las especificaciones técnicas, cada celda de 90 m² albergará a 60 reos, quienes deberán cumplir un régimen de visitas restringido, portar uniformes naranja y acceder a solo una hora de sol al día. La obra, que requirió una inversión de ₡16.774 millones, equivalentes a unos 35 millones de dólares, busca frenar la criminalidad tras un 2025 que cerró con 873 homicidios.

Durante el acto, Fernández destacó que su gestión busca marcar un antes y un después en la seguridad nacional. «Vamos a ejercer mano dura porque el que la hace la paga», afirmó la jefa de Estado, quien ha manifestado su interés en aprender del modelo que, según sostiene, devolvió la paz a El Salvador. La inauguración contó con la presencia de los ministros salvadoreños de Seguridad y Defensa, Gustavo Villatoro y René Merino.

La implementación de este sistema ha generado críticas por parte de activistas y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos de replicar una estrategia que, según expertos de la ONU, ha derivado en graves violaciones en territorio salvadoreño. Ante los cuestionamientos, la presidenta aseguró que respetará los derechos humanos fundamentales mientras mantiene su postura de confrontación contra jueces y fiscales a quienes califica de blandos frente a la delincuencia.

El traslado de los primeros reclusos al CACCO está previsto para finales de este mes, consolidando una tendencia regional donde diversos gobiernos latinoamericanos han comenzado a adoptar medidas de excepción para enfrentar el auge del crimen organizado.

Con información de noticiascol.com

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