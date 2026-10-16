Los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, deberán enfrentar un proceso judicial bajo una nueva calificación legal tras el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025. El juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, determinó que el caso será procesado como homicidio por dolo eventual.
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Propietarios de discoteca Jet Set enfrentarán proceso por homicidio con dolo eventual
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