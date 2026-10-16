Propietarios de discoteca Jet Set enfrentarán proceso por homicidio con dolo eventual

Esta decisión judicial surge tras acoger la solicitud de una de las partes querellantes, revirtiendo la calificación inicial de homicidio involuntario que había sido establecida previamente. Durante la audiencia, el magistrado argumentó que existían elementos suficientes para considerar que la tragedia pudo evitarse, señalando la existencia de advertencias previas sobre las condiciones del recinto.

El siniestro, que tuvo lugar durante una presentación del merenguero Rubby Pérez —quien resultó entre las víctimas fatales—, dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 18 heridas. La nueva tipificación penal no implica una sentencia de culpabilidad automática, sino que establece un nuevo marco para el desarrollo del juicio. De ser encontrados responsables, los hermanos Espaillat podrían enfrentar penas que oscilan entre los 20 y 30 años de prisión, mientras la justicia continúa evaluando las pruebas presentadas en el caso.