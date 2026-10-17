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Ola de violencia y saqueos sacude a Francia durante protestas contra la inflación

Situación en Francia

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Una jornada de movilización nacional en Francia, convocada para protestar contra la inflación y la caída del poder adquisitivo, se vio empañada este sábado por una serie de actos vandálicos, saqueos y ataques a edificios públicos en diversas ciudades del país. Las manifestaciones, que recordaron el malestar social del movimiento de los chalecos amarillos, derivaron en disturbios que afectaron severamente sedes gubernamentales.

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En París, las autoridades desplegaron unidades especializadas de policía ante los destrozos registrados fuera de las rutas autorizadas. Por su parte, en ciudades como Limoges, Lille, Marsella, Lyon y Burdeos, los manifestantes irrumpieron en ayuntamientos, incendiaron oficinas de turismo y atacaron residencias oficiales.

Ante la gravedad de los hechos, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó los actos a través de sus redes sociales. El mandatario aseguró que quienes han destrozado, atacado prefecturas y comercios y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados. Asimismo, hizo un llamado a formar un frente unido contra los grupos que, según señaló, buscan desestabilizar las instituciones. Se prevé que las autoridades refuercen los operativos de seguridad y lleven a cabo un balance exhaustivo de los daños en los próximos días.

Con información de noticiascol.com

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