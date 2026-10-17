Ola de violencia y saqueos sacude a Francia durante protestas contra la inflación

En París, las autoridades desplegaron unidades especializadas de policía ante los destrozos registrados fuera de las rutas autorizadas. Por su parte, en ciudades como Limoges, Lille, Marsella, Lyon y Burdeos, los manifestantes irrumpieron en ayuntamientos, incendiaron oficinas de turismo y atacaron residencias oficiales.

Ante la gravedad de los hechos, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó los actos a través de sus redes sociales. El mandatario aseguró que quienes han destrozado, atacado prefecturas y comercios y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados. Asimismo, hizo un llamado a formar un frente unido contra los grupos que, según señaló, buscan desestabilizar las instituciones. Se prevé que las autoridades refuercen los operativos de seguridad y lleven a cabo un balance exhaustivo de los daños en los próximos días.