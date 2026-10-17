Una jornada de movilización nacional en Francia, convocada para protestar contra la inflación y la caída del poder adquisitivo, se vio empañada este sábado por una serie de actos vandálicos, saqueos y ataques a edificios públicos en diversas ciudades del país. Las manifestaciones, que recordaron el malestar social del movimiento de los chalecos amarillos, derivaron en disturbios que afectaron severamente sedes gubernamentales.
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Ola de violencia y saqueos sacude a Francia durante protestas contra la inflación
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