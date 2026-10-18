Una jornada de intensas movilizaciones en las principales ciudades de Italia contra el alto costo de la vida y los bajos salarios concluyó este sábado con episodios de violencia y el anuncio de una paralización nacional. Las protestas, que buscaban reclamar mejoras económicas, escalaron en tensión en localidades como Milán, Turín y Bolonia.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Protestas en Italia derivan en enfrentamientos y convocan a huelga general para noviembre
Situación en Europa
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...