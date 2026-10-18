Protestas en Italia derivan en enfrentamientos y convocan a huelga general para noviembre

En la plaza del Duomo de Milán, la situación se tornó crítica cuando manifestantes levantaron barricadas y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, quienes respondieron con gases lacrimógenos y cargas policiales. Los incidentes dejaron un saldo de numerosos heridos y cerca de cincuenta personas detenidas. Reportes similares de confrontación ocurrieron en Bolonia, donde se emplearon cañones de agua para dispersar a la multitud, y en el centro de Turín.

Mientras tanto, en Roma, miles de ciudadanos participaron en una marcha pacífica bajo la consigna «Juntos en la Vía Principal». Durante esta concentración, Maurizio Landini, secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), formalizó la convocatoria a una huelga general en todo el territorio italiano para el próximo 20 de noviembre. Esta medida coincide con una jornada de protesta estudiantil a nivel europeo que exige reformas tributarias y mejores servicios públicos.

Ante los hechos, la primera ministra Giorgia Meloni emitió un comunicado oficial condenando los actos vandálicos. La mandataria, tras reconocer el derecho a la protesta pacífica, enfatizó: «Manifestarse es un derecho. Incendiar nuestras ciudades no lo es». Meloni instó a la oposición política a rechazar sin ambigüedades la violencia contra los cuerpos de seguridad, advirtiendo que el silencio ante estos ataques equivale a una justificación de los mismos.