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Fuerzas Armadas de Colombia incautan 3,5 toneladas de cocaína en el golfo de Urabá

Operativo en el Caribe

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Imagen de la noticia: Fuerzas Armadas de Colombia incautan 3,5 toneladas de cocaína en el golfo de Urabá

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Las Fuerzas Armadas de Colombia llevaron a cabo un operativo en el mar Caribe que resultó en la incautación de 3,5 toneladas de clorhidrato de cocaína. La acción, ejecutada por la Armada y la Fuerza Aérea, permitió interceptar una embarcación rápida en el golfo de Urabá que transportaba el cargamento, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en 170 millones de dólares.

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Tras detectar la nave, que contaba con cuatro motores fuera de borda, las unidades de inteligencia iniciaron un seguimiento coordinado que culminó con la detención de cinco ciudadanos colombianos. Según el reporte oficial, los aprehendidos y la sustancia incautada fueron trasladados a Cartagena de Indias, donde se llevarán a cabo los procedimientos judiciales correspondientes.

Las autoridades militares reafirmaron su compromiso de intensificar las labores de interdicción para combatir las redes del crimen transnacional que operan en la región.

Con información de noticiascol.com

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