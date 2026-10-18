Fuerzas Armadas de Colombia incautan 3,5 toneladas de cocaína en el golfo de Urabá

Tras detectar la nave, que contaba con cuatro motores fuera de borda, las unidades de inteligencia iniciaron un seguimiento coordinado que culminó con la detención de cinco ciudadanos colombianos. Según el reporte oficial, los aprehendidos y la sustancia incautada fueron trasladados a Cartagena de Indias, donde se llevarán a cabo los procedimientos judiciales correspondientes.

Las autoridades militares reafirmaron su compromiso de intensificar las labores de interdicción para combatir las redes del crimen transnacional que operan en la región.