Las Fuerzas Armadas de Colombia llevaron a cabo un operativo en el mar Caribe que resultó en la incautación de 3,5 toneladas de clorhidrato de cocaína. La acción, ejecutada por la Armada y la Fuerza Aérea, permitió interceptar una embarcación rápida en el golfo de Urabá que transportaba el cargamento, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en 170 millones de dólares.
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Fuerzas Armadas de Colombia incautan 3,5 toneladas de cocaína en el golfo de Urabá
Operativo en el Caribe
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