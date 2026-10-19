Embajador Maniglia propone habilitar de forma permanente los puentes fronterizos con Colombia

Para concretar esta medida, el diplomático subrayó que es necesaria la implementación de un esquema de seguridad binacional. En este sentido, Maniglia informó que sostuvo un encuentro con el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora López, con el objetivo de abordar las estrategias de seguridad requeridas para una eventual ampliación del horario de funcionamiento en los pasos limítrofes.

Además de la propuesta fronteriza, el embajador exhortó a los empresarios colombianos a invertir en Venezuela, enfatizando la importancia de preservar los vínculos históricos y sociales entre las poblaciones de ambos lados de la frontera.