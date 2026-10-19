El embajador de Venezuela en Colombia, Ramón Orlando Maniglia, propuso formalmente la apertura permanente de los puentes internacionales que conectan a ambas naciones. La iniciativa busca facilitar el tránsito de personas y mercancías, así como dinamizar el intercambio comercial y la integración económica entre los dos países.
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Embajador Maniglia propone habilitar de forma permanente los puentes fronterizos con Colombia
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