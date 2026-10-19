Inicia en España juicio contra exviceministros venezolanos por caso Duro Felguera

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción española, los procesados enfrentan cargos por corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil, según el grado de participación de cada uno. El expediente se remonta al año 2009, cuando la administración venezolana impulsó la edificación de la planta en medio de la contingencia del sistema eléctrico nacional.

La tesis del Ministerio Público español sostiene que Duro Felguera resultó favorecida para la ejecución de la obra, valorada en 1.500 millones de dólares, mediante la intermediación de altos cargos del sector energético. Los investigadores sostienen que al menos 105 millones de dólares fueron canalizados hacia sociedades vinculadas a Nervis Villalobos con el fin de ejercer influencia en las decisiones institucionales para beneficiar a la firma española a través de la UTE Termocentro.