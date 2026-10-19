La Audiencia Nacional de España inició este lunes 19 de octubre de 2026 el juicio oral contra la antigua cúpula de la empresa de ingeniería Duro Felguera y los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa. El proceso, que se extenderá hasta el 22 de octubre, aborda una presunta trama de corrupción vinculada a la construcción de la central termoeléctrica Planta El Sitio, ubicada en Santa Lucía, estado Miranda.
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Inicia en España juicio contra exviceministros venezolanos por caso Duro Felguera
Proceso judicial en España
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