El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este lunes la implementación de toques de queda en diversas localidades de Francia, en un intento por contener la ola de disturbios y saqueos que ha afectado al país desde el pasado fin de semana. La medida surge tras una serie de manifestaciones contra el alto costo de la vida que derivaron en actos de violencia, incluyendo la quema de vehículos y el incendio del ayuntamiento de Limoges.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Gobierno francés anuncia toques de queda parciales ante ola de disturbios y saqueos
Crisis social en Europa
|3 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...