Gobierno francés anuncia toques de queda parciales ante ola de disturbios y saqueos

Ante la magnitud de los hechos, el presidente Emmanuel Macron admitió la existencia de fallos en la gestión policial de los disturbios y solicitó la adopción de nuevos esquemas operativos para frenar las barricadas y los pillajes. Aunque el Ejecutivo descartó declarar un estado de emergencia nacional, optó por la aplicación de restricciones de movilidad focalizadas, cuya lista de lugares afectados se espera sea precisada en las próximas horas.

La situación ha dejado un saldo crítico, con más de 2.500 personas arrestadas y cerca de 1.000 agentes de seguridad heridos. Según cifras oficiales, al menos 3.000 comercios han sido víctimas de saqueos. En respuesta, el gobierno ha anunciado la activación de medidas de desempleo parcial y un fondo de apoyo para los comerciantes afectados a partir de este martes.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, reconoció una pérdida de control de la policía en algunas ciudades durante las protestas. Mientras tanto, el panorama político se tensa a seis meses de las elecciones presidenciales. La oposición, liderada por figuras como Jordan Bardella de la Agrupación Nacional, ha criticado duramente la gestión gubernamental, calificando la situación como un abandono del poder.

A nivel internacional, la preocupación crece. Alemania ha emitido una recomendación de prudencia a sus ciudadanos ante la posibilidad de nuevos incidentes. Por su parte, la Comisión Europea condenó los actos de violencia y llamó a las autoridades francesas a garantizar el derecho a la manifestación pacífica. El gobierno de Macron enfrenta además una fuerte presión económica, con el rendimiento de la deuda soberana en ascenso mientras intenta aprobar un ajuste fiscal significativo en el Parlamento.

El gobierno cifró en al menos 3.000 los comercios afectados por los saqueos y anunció medidas de desempleo parcial a partir del martes y un fondo de apoyo específico para los comerciantes.