Chile reanuda atención consular presencial en Caracas y Puerto Ordaz

Para acceder a estos servicios, los interesados deben ingresar al portal oficial tramites.minrel.gov.cl, donde podrán revisar las opciones disponibles y gestionar una cita. Es indispensable recordar que las oficinas solo atenderán a quienes cuenten con una cita previa confirmada a través del sistema.

La primera etapa de esta reapertura comenzó el lunes 19 de octubre, mientras que para el lunes 26 de octubre está prevista la incorporación de otros servicios presenciales en ambas sedes. Entre los trámites habilitados se encuentran la solicitud y renovación de documentos de identidad, inscripciones en el registro consular, actos notariales y la entrega de pasaportes previamente procesados.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó el compromiso de la institución con sus nacionales en el extranjero y afirmó: «Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos». Con esta medida, los ciudadanos podrán gestionar nuevamente sus documentos y otros procedimientos de manera presencial, siguiendo el calendario establecido por la cancillería chilena.