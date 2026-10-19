El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile anunció la reanudación de las actividades en sus sedes consulares de Caracas y Puerto Ordaz, con el objetivo de restablecer la atención presencial para los más de 25.000 ciudadanos chilenos que residen en Venezuela.
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Chile reanuda atención consular presencial en Caracas y Puerto Ordaz
Atención consular
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