El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes el despliegue de una ofensiva total contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. El mandatario calificó a estas organizaciones como «narcoterroristas» durante un consejo de seguridad realizado en el departamento de Arauca, una región fronteriza con Venezuela marcada históricamente por la violencia.
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Presidente de Colombia ordena ofensiva total contra el ELN y disidencias de las FARC
Conflicto en la frontera
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