Presidente de Colombia ordena ofensiva total contra el ELN y disidencias de las FARC

Durante su intervención, el jefe de Estado exigió la liberación inmediata de los ciudadanos que permanecen en cautiverio. De manera específica, hizo referencia al caso de cinco personas secuestradas por el ELN, entre las que se encuentran dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes permanecen retenidos desde mayo de 2025.

Como parte de las nuevas medidas, el gobernante instruyó a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) para que intensifiquen las operaciones tácticas de rescate en la zona. Asimismo, reiteró que su administración mantendrá la postura de no entablar diálogos con organizaciones criminales.

Arauca se mantiene como uno de los puntos más críticos del conflicto armado en el país vecino. El departamento, utilizado como corredor estratégico para el tráfico de drogas, ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, lo que ha derivado en cientos de personas fallecidas y miles de desplazados en los últimos años.