El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ejecutó la detención de 131 personas señaladas por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales. El balance oficial, difundido este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), abarca los procedimientos realizados entre el 4 y el 10 de octubre, periodo en el que se identificaron integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Tren de Aragua.
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ICE detuvo a 131 presuntos miembros de bandas criminales en Estados Unidos
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