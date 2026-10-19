ICE detuvo a 131 presuntos miembros de bandas criminales en Estados Unidos

De acuerdo con el reporte, la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) llevó a cabo 129 de estos arrestos, mientras que los dos restantes fueron efectuados por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Entre los capturados, 22 fueron vinculados por las autoridades con la MS-13 y 13 con la organización de origen venezolano Tren de Aragua.

El DHS también presentó cifras acumuladas desde el 20 de enero de 2025. Según el organismo, ICE ha realizado desde entonces 12.018 arrestos administrativos relacionados con presuntos integrantes de pandillas, de los cuales 1.965 corresponden a personas señaladas por vínculos con la MS-13 y 1.553 con el Tren de Aragua.

Entre los casos específicos reportados figura el de José Luis Pérez-Arrias, un venezolano detenido el 14 de octubre en Tallahassee, Florida. ICE lo identifica como presunto sicario del Tren de Aragua. Asimismo, las autoridades informaron sobre la captura en Denver, Colorado, de un adolescente venezolano de 14 años vinculado a la facción Los Piratas, a quien se le incautó un arma de fuego y enfrenta cargos por presunto intento de asesinato, entre otros delitos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia migratoria y de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump. El funcionario aseguró que el gobierno mantendrá las operaciones contra pandillas y carteles, así como las medidas dirigidas a extranjeros que representen una amenaza para la seguridad pública.