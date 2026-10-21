El ciudadano guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco, de 39 años, fue condenado este martes a 30 años de prisión en Estados Unidos. La sentencia responde a su participación como líder de una red de tráfico de personas, vinculada directamente con el fallecimiento de 53 migrantes y lesiones a otros 11 en un camión localizado en San Antonio, Texas.
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Internacionales
Condenan a 30 años de prisión a líder de red de tráfico de personas por tragedia en Texas
Tragedia migratoria en Estados Unidos
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Con información de noticiascol.com
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