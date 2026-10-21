Condenan a 30 años de prisión a líder de red de tráfico de personas por tragedia en Texas

Según el reporte del Departamento de Justicia, el acusado se había declarado culpable en julio pasado de múltiples cargos relacionados con la conspiración para el tráfico ilícito de personas con resultado de muerte. Miranda Orozco admitió ante las autoridades judiciales haber coordinado el traslado y la logística de hospedaje para las víctimas en Guatemala, México y Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el 27 de junio de 2022, cuando 66 personas indocumentadas fueron transportadas en un remolque sin ventilación bajo temperaturas que superaron los 38 grados. Al momento del hallazgo, 48 ocupantes habían fallecido, mientras que otros cinco perdieron la vida posteriormente en centros médicos. Entre los fallecidos se contabilizaron seis menores de edad y una mujer embarazada.

Tras una solicitud de extradición, las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron a Miranda Orozco en agosto de 2024, concretándose su traslado a territorio estadounidense en marzo de 2025. John A. Condon, director ejecutivo asociado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señaló que esta sentencia aporta una medida de rendición de cuentas por una tragedia que cobró 53 vidas y devastó a numerosas familias.

Por este mismo caso, la justicia estadounidense ha dictado sentencias previas contra otros implicados: Felipe Orduña Torres recibió cadena perpetua, mientras que Armando González Ortega fue condenado a 83 años de prisión. Ambos deberán pagar multas de 250.000 dólares. Por su parte, el conductor de la unidad, Homero Zamorano Jr., tiene fijada la lectura de su sentencia para el próximo 11 de diciembre.