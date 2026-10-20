El mercado energético internacional registra un repunte en la actividad comercial entre Venezuela e India. Según datos difundidos este lunes por la firma especializada S&P Global Energy, el país asiático prevé la recepción de 13,6 millones de barriles de crudo venezolano durante el mes de octubre, una cifra que incluye los cargamentos que actualmente se encuentran en tránsito marítimo.
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India proyecta recibir 13,6 millones de barriles de petróleo venezolano en octubre
Mercado energético
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