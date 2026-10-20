India proyecta recibir 13,6 millones de barriles de petróleo venezolano en octubre

Este volumen proyectado representa un incremento significativo respecto a los 10,2 millones de barriles registrados en mayo pasado, lo que consolida la reactivación del flujo energético entre ambas naciones. De acuerdo con el balance técnico, los envíos hacia el mercado indio promedian cerca de 190.000 barriles diarios en lo que va de 2026, con la mayor parte de las descargas concentradas en las instalaciones del puerto de Sikka.

Benjamin Tang, responsable de graneles líquidos de CAS, señaló que el conglomerado privado Reliance Industries, operador de la refinería de Jamnagar, busca posicionarse como el actor principal en esta expansión comercial. La capacidad técnica del complejo, que procesa 1,4 millones de barriles diarios, permite el tratamiento de crudos pesados como el grado Merey-16.

El incremento en los despachos ocurre en un contexto de actividad diplomática en Nueva Delhi, ante la próxima visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El reporte de S&P Global destaca que, tras una caída en las importaciones en años previos, la aceleración de los embarques petroleros hacia el mercado indio se mantiene como un punto de atención en la agenda bilateral. Para este martes 20 de octubre, está programado un encuentro entre el canciller indio, S. Jaishankar, y Marco Rubio para discutir temas de seguridad energética, diversificación de proveedores y defensa, entre otros asuntos de interés estratégico.

El volumen proyectado para el presente mes supera con holgura los 10,2 millones de barriles contabilizados en mayo pasado.