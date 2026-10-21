Deslizamiento en mina ilegal de Nariño deja 14 fallecidos

Los equipos de emergencia enfrentaron serios obstáculos para ingresar al área del desastre, debido a la compleja geografía del lugar y al control territorial ejercido por organizaciones criminales. No obstante, las labores de rescate concluyeron tras la remoción de escombros.

La minería ilegal en la región fronteriza con Ecuador es utilizada por grupos armados como fuente de financiamiento, junto a la extorsión y el tráfico de drogas. Álex González, secretario de paz y seguridad de Nariño, advirtió que esta actividad está generando violencia en la zona.

La falta de empleo formal empuja a los habitantes a trabajar en yacimientos sin protocolos de seguridad, mientras que la rentabilidad del oro ha superado a otras economías ilícitas. Según cifras oficiales, un kilo de oro puede alcanzar un valor significativamente superior al de la pasta base de cocaína.

La práctica también conlleva un grave impacto ambiental, que incluye la deforestación y el vertido de mercurio en las cuencas hidrográficas. Este suceso se suma a otro siniestro registrado en agosto pasado en el mismo departamento, donde murieron 13 personas.