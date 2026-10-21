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Deslizamiento en mina ilegal de Nariño deja 14 fallecidos

Tragedia en Colombia

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Imagen de la noticia: Deslizamiento en mina ilegal de Nariño deja 14 fallecidos

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Un deslizamiento de tierra en una explotación aurífera no autorizada dejó un saldo de 14 personas fallecidas y siete heridas en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, según confirmaron las autoridades locales.

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Los equipos de emergencia enfrentaron serios obstáculos para ingresar al área del desastre, debido a la compleja geografía del lugar y al control territorial ejercido por organizaciones criminales. No obstante, las labores de rescate concluyeron tras la remoción de escombros.

La minería ilegal en la región fronteriza con Ecuador es utilizada por grupos armados como fuente de financiamiento, junto a la extorsión y el tráfico de drogas. Álex González, secretario de paz y seguridad de Nariño, advirtió que esta actividad está generando violencia en la zona.

La falta de empleo formal empuja a los habitantes a trabajar en yacimientos sin protocolos de seguridad, mientras que la rentabilidad del oro ha superado a otras economías ilícitas. Según cifras oficiales, un kilo de oro puede alcanzar un valor significativamente superior al de la pasta base de cocaína.

La práctica también conlleva un grave impacto ambiental, que incluye la deforestación y el vertido de mercurio en las cuencas hidrográficas. Este suceso se suma a otro siniestro registrado en agosto pasado en el mismo departamento, donde murieron 13 personas.

Con información de noticiascol.com

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