Un deslizamiento de tierra en una explotación aurífera no autorizada dejó un saldo de 14 personas fallecidas y siete heridas en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, según confirmaron las autoridades locales.
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Deslizamiento en mina ilegal de Nariño deja 14 fallecidos
Tragedia en Colombia
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