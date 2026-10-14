La escena musical de la capital venezolana se prepara para uno de los eventos más destacados del inicio de año. La reconocida productora Evenpro ha confirmado oficialmente la llegada del cantautor español Ramón Melendi Espina, conocido artísticamente como Melendi, quien se presentará en Caracas el próximo 14 de febrero de 2027 como parte de su gira internacional Pop Rock Tour.
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Melendi regresa a Caracas: El Pop Rock Tour llega para celebrar San Valentín
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