Melendi regresa a Caracas: El Pop Rock Tour llega para celebrar San Valentín

Una cita romántica en la USB

El recital tendrá lugar en los espacios de la Universidad Simón Bolívar (USB), recinto que se ha consolidado como el punto de encuentro predilecto para los grandes espectáculos internacionales en el país. La fecha elegida coincide con la celebración del Día de San Valentín, prometiendo una velada inolvidable para los asistentes.

Expectativa entre los fanáticos

La noticia ha generado un notable entusiasmo entre los seguidores locales del artista asturiano, quienes aguardan con ansias su retorno a los escenarios nacionales. Tras el éxito cosechado en sus visitas previas, Melendi ofrecerá una propuesta renovada que combina los temas más enérgicos de su repertorio pop y rock con los éxitos que han marcado sus más de veinte años de carrera artística. La organización ha iniciado la fase de preventa con cupos limitados, los cuales pueden adquirirse a través de la plataforma digital Liveri o en las taquillas físicas de Cinex en la Gran Caracas.

Detalles de la boletería

Para esta etapa inicial, se ha establecido una estructura de precios diferenciada según la ubicación en el campo de la USB. Las entradas se distribuyen de la siguiente manera: la zona Violinista en el Tejado tiene un costo de $70, mientras que la sección Caminando por la Vida se sitúa en $115. Por su parte, el sector La Promesa cuenta con un valor de $170, la zona Tu Jardín con Enanitos está valorada en $225 y, finalmente, la ubicación más cercana al escenario, denominada Pop Rock, tiene un precio de $325.

Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido musical que abarca desde sus inicios en la rumba y el rock urbano hasta sus baladas más icónicas, consolidando una noche que promete ser un hito en la agenda cultural caraqueña.