Florinda Meza de luto: el doloroso adiós a su último vínculo con Chespirito

La recordada intérprete de Doña Florinda dio a conocer la noticia el pasado 12 de octubre mediante un conmovedor mensaje en sus redes sociales, dejando claro que la partida de su mascota trasciende la simple despedida de un animal de compañía.

Bruno representaba uno de los últimos lazos cotidianos que la actriz mantenía con Roberto Gómez Bolaños, mundialmente conocido como ‘Chespirito’, quien partió físicamente el 28 de noviembre de 2014. Por esta razón, el deceso tiene una carga emocional sumamente significativa para ella.

El último adiós a Bruno

A través de su perfil en Instagram, la artista compartió el profundo pesar que le genera la muerte de su mascota, confesando que con su ausencia también se despide de una etapa fundamental de su propia historia personal.

Bruno era integrante de un grupo de cinco perros que acompañaron a la pareja durante los años en que Roberto Gómez Bolaños aún vivía. Junto a él, compartieron hogar Zuri, Chapis, Pancho y, posteriormente, Lola. Con el paso del tiempo, Bruno se consolidó como el último sobreviviente de aquel grupo que permaneció al lado de Meza.

La actriz recordó que su pequeño compañero le brindó un amor incondicional durante 14 años y que su partida le hizo revivir sentimientos dolorosos vinculados al fallecimiento de Chespirito.

“Esta mañana se fue mi Bruno, pero no solamente Bruno, también desapareció el último pedacito de esa Florinda que antes fui. Él era de esa camada de cinco que estuvieron mientras vivía Roberto”, expresó conmovida.

Una fecha cargada de recuerdos

La muerte de Bruno coincidió con una fecha de gran relevancia para Florinda Meza, ya que un 12 de octubre fue cuando inició su historia sentimental con Roberto Gómez Bolaños.

La actriz admitió que este suceso le trajo a la memoria a la mujer que fue durante aquel periodo de su vida, antes de la partida de su pareja. Asimismo, recordó un detalle que la marcó profundamente: Bruno aulló el mismo día que ‘Chespirito’ falleció, un comportamiento que ella guarda en su memoria como una señal del vínculo especial que el animal tenía con el comediante.

En su mensaje de despedida, la actriz agradeció a Bruno por haber sido su guardián durante tantos años y le dedicó unas palabras simbólicas para Chespirito: “Gracias, Bruno. Fuiste el mejor guardián y el mejor compañero. Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos”, concluyó.