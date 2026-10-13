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Karina reaparece bailando y celebra su recuperación junto a Kiara

Las artistas celebraron con alegría la evolución positiva en la salud de la cantante tras su reciente cirugía

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Las reconocidas artistas venezolanas Karina, Kiara y Liz compartieron un instante de gran alegría que rápidamente cautivó a sus seguidores en redes sociales. Al compás del clásico «Stayin’ Alive» de los Bee Gees, las intérpretes disfrutaron de una velada marcada por las risas y la estrecha amistad que las une.

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El material audiovisual fue difundido por Kiara en su perfil de Instagram el pasado 11 de octubre, dejando ver una faceta más relajada y espontánea de las cantantes, lejos de las exigencias de los escenarios. Lo más significativo de este encuentro fue que el baile sirvió como un homenaje a la evolución positiva en la salud de Karina.

Karina muestra avances en su proceso de recuperación

En el registro, se observa a Karina disfrutando plenamente de la música, moviéndose con soltura mientras Kiara la acompaña con humor y complicidad. La intérprete de «Sé cómo duele» se convirtió en la protagonista indiscutible del clip, mostrando una actitud desinhibida que fue celebrada por sus fanáticos.

Karina se roba las miradas al bailar al ritmo de los Bee Gees junto a Kiara

Kiara acompañó el post con el mensaje: «Una noche divertida, sin duda», bromeando además sobre la personalidad auténtica de su colega al escribir: «Karina, siendo Karina».

Un mensaje de apoyo ante la adversidad

Más allá del entretenimiento, la publicación incluyó palabras cargadas de afecto: «Te queremos y estamos felices de ver tu mejoría», expresó Kiara, evidenciando el profundo cariño hacia su compañera. Este gesto hace alusión al reciente problema de salud que enfrentó Karina ‘La Voz’, el cual afectó sus cuerdas vocales y requirió una intervención quirúrgica para su recuperación.

Con información de Meridiano

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