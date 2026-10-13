Las reconocidas artistas venezolanas Karina, Kiara y Liz compartieron un instante de gran alegría que rápidamente cautivó a sus seguidores en redes sociales. Al compás del clásico «Stayin’ Alive» de los Bee Gees, las intérpretes disfrutaron de una velada marcada por las risas y la estrecha amistad que las une.
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Farándula
Karina reaparece bailando y celebra su recuperación junto a Kiara
Las artistas celebraron con alegría la evolución positiva en la salud de la cantante tras su reciente cirugía
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Con información de Meridiano
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