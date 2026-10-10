Alicia Machado responde sin filtros a quienes la llamaron marginal en redes

Durante la interacción, diversos usuarios arremetieron contra la venezolana calificándola de ordinaria, interesada y fastidiosa. Lejos de ignorar los mensajes, Machado utilizó su estilo directo para responder, asegurando que es una mujer resiliente y que, irónicamente, disfruta ver cómo se generan conflictos en las plataformas digitales.

“Yo siempre gano todas las demandas. Yo siempre hago todo con mala intención, me encanta ver las redes arder, ver a la gente en conflicto y solo quiero decir un besito a todos mis haters”, declaró la empresaria en el video.