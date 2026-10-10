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Alicia Machado responde sin filtros a quienes la llamaron marginal en redes

La ex reina de belleza no se guardó nada ante las críticas recibidas en redes sociales antes de su próximo estreno televisivo

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Alicia Machado, reconocida figura del entretenimiento y ex Miss Universo, reaccionó de manera contundente a los comentarios negativos recibidos durante una dinámica en la cuenta de Instagram de Telemundo. La artista, conocida por su carácter fuerte, no dudó en enfrentar a quienes la señalaron con términos despectivos.

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Durante la interacción, diversos usuarios arremetieron contra la venezolana calificándola de ordinaria, interesada y fastidiosa. Lejos de ignorar los mensajes, Machado utilizó su estilo directo para responder, asegurando que es una mujer resiliente y que, irónicamente, disfruta ver cómo se generan conflictos en las plataformas digitales.

“Yo siempre gano todas las demandas. Yo siempre hago todo con mala intención, me encanta ver las redes arder, ver a la gente en conflicto y solo quiero decir un besito a todos mis haters”, declaró la empresaria en el video.

Este cruce de palabras sirve como antesala a su participación en el nuevo reality de Telemundo titulado Juego de Villanos, producción grabada en Bogotá, Colombia. El estreno del programa está pautado para el próximo 20 de octubre a las 7:00 p.m., hora de Miami, donde la criolla intentará conquistar nuevamente una competencia de convivencia, tal como lo hizo en su paso por La Casa de los Famosos.

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Con información de Meridiano

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