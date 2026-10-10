Alicia Machado, reconocida figura del entretenimiento y ex Miss Universo, reaccionó de manera contundente a los comentarios negativos recibidos durante una dinámica en la cuenta de Instagram de Telemundo. La artista, conocida por su carácter fuerte, no dudó en enfrentar a quienes la señalaron con términos despectivos.
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Farándula
Alicia Machado responde sin filtros a quienes la llamaron marginal en redes
La ex reina de belleza no se guardó nada ante las críticas recibidas en redes sociales antes de su próximo estreno televisivo
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Con información de Meridiano
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