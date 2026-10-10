La estrella colombiana del reguetón, Karol G, ha decidido abordar su vida sentimental desde una óptica puramente artística. Durante su reciente intervención en el podcast estadounidense Popcast, la intérprete de ‘La Bichota’ respondió a interrogantes sobre sus vínculos amorosos con Anuel AA y Feid, analizando el impacto que estas rupturas tuvieron en su proceso creativo.
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Farándula
Karol G rompe el silencio: ¿Cómo influyeron sus rupturas en su éxito musical?
La artista colombiana explica cómo sus experiencias sentimentales transformaron su manera de componer y su relación con la privacidad
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Con información de Meridiano
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