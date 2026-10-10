La reconocida exmiss Venezuela, Migbelis Castellanos, ha sorprendido a su audiencia digital al compartir una propuesta visual cargada de nostalgia y ternura. A través de un carrusel de fotografías, la modelo adoptó una estética inspirada en las clásicas muñecas de trapo, utilizando esta creativa puesta en escena para abrir su corazón sobre su experiencia en la maternidad.
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Farándula
Migbelis Castellanos sorprende con una sesión fotográfica inspirada en muñecas de trapo
La presentadora venezolana conecta su faceta profesional con un recuerdo íntimo de su embarazo
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Con información de noticiascol.com
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