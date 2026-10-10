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Migbelis Castellanos sorprende con una sesión fotográfica inspirada en muñecas de trapo

La presentadora venezolana conecta su faceta profesional con un recuerdo íntimo de su embarazo

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La reconocida exmiss Venezuela, Migbelis Castellanos, ha sorprendido a su audiencia digital al compartir una propuesta visual cargada de nostalgia y ternura. A través de un carrusel de fotografías, la modelo adoptó una estética inspirada en las clásicas muñecas de trapo, utilizando esta creativa puesta en escena para abrir su corazón sobre su experiencia en la maternidad.

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Las instantáneas muestran a Castellanos jugando con una apariencia que evoca el universo de los juguetes, pero el concepto adquirió un matiz profundamente personal al vincularlo con su propia vivencia como madre. La modelo rememoró el tiempo en que llevó a su hija en el vientre, describiendo aquel recuerdo con una sensibilidad especial.

Una sesión de fotos con significado personal

Más allá del concepto artístico, el texto que acompañó las imágenes fue el verdadero protagonista. Castellanos hizo alusión a la época en la que gestaba a su hija, refiriéndose a ella como su “muñeca de carne y hueso”. Esta analogía permitió a la también presentadora tender un puente emocional entre su presente y aquel periodo transformador en el que esperaba la llegada de su pequeña.

Migbelis y su faceta como mamá

Aunque la trayectoria de la venezolana ha estado marcada por los certámenes de belleza, la televisión y el entorno digital, la maternidad se ha consolidado como un pilar fundamental que decide compartir con su comunidad. Con esta reciente sesión, la figura pública demuestra una vez más su capacidad para explorar facetas más lúdicas y personales, alejándose momentáneamente de su perfil profesional habitual para conectar desde la sensibilidad.

Con información de noticiascol.com

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