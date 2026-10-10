Migbelis Castellanos sorprende con una sesión fotográfica inspirada en muñecas de trapo

Las instantáneas muestran a Castellanos jugando con una apariencia que evoca el universo de los juguetes, pero el concepto adquirió un matiz profundamente personal al vincularlo con su propia vivencia como madre. La modelo rememoró el tiempo en que llevó a su hija en el vientre, describiendo aquel recuerdo con una sensibilidad especial.

Una sesión de fotos con significado personal

Más allá del concepto artístico, el texto que acompañó las imágenes fue el verdadero protagonista. Castellanos hizo alusión a la época en la que gestaba a su hija, refiriéndose a ella como su “muñeca de carne y hueso”. Esta analogía permitió a la también presentadora tender un puente emocional entre su presente y aquel periodo transformador en el que esperaba la llegada de su pequeña.