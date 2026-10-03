La reconocida presentadora del programa Hoy Día, Alessandra Villegas, informó recientemente que se sometió a una cirugía ambulatoria para tratar un fibroma, utilizando el método de embolización uterina bajo la supervisión de su médico de confianza.
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Farándula
La salud de Alessandra Villegas: La pareja de Daniel Sarcos revela detalles de su intervención
Salud y Bienestar
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Con información de Meridiano
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