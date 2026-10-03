La salud de Alessandra Villegas: La pareja de Daniel Sarcos revela detalles de su intervención

La pareja de Daniel Sarcos decidió tomarse un breve descanso de sus compromisos en Telemundo para atender esta situación de salud que le generaba inquietud desde hace tiempo. Con un mensaje lleno de esperanza, la animadora instó a otras mujeres que padecen de fibromas a no postergar su tratamiento, asegurando que existen alternativas médicas altamente efectivas.

Alessandra Villegas y Daniel Sarcos / Cortesía Alessandra Villegas y Daniel Sarcos / Cortesía

Detalles del procedimiento médico

Durante un periodo prolongado, la conductora venezolana experimentó dolores intensos y sangrados abundantes durante sus ciclos menstruales. Ante esta situación, optó por consultar al doctor Moisés Roizental, quien le recomendó la embolización uterina como una alternativa menos invasiva en comparación con una histerectomía.

Esta técnica consiste en acceder a través de una arteria que irriga el útero y los fibromas, para luego inyectar partículas microscópicas que bloquean el flujo sanguíneo hacia los fibromas. Este proceso permite que los mismos se atrofien y reduzcan su tamaño, aliviando los síntomas en las pacientes con una tasa de éxito cercana al 90 %.

Un mensaje de aliento para las mujeres

Mientras cumple con su periodo de reposo, Alessandra Villegas confirmó que la intervención fue un éxito total y que no ha experimentado dolores postoperatorios. La presentadora aprovechó la ocasión para resaltar la plena confianza que deposita en su equipo médico y la eficacia del tratamiento recibido.

Finalmente, reiteró su llamado a todas las mujeres que enfrentan esta condición para que busquen asesoría profesional y exploren opciones como la embolización uterina, destacando la importancia de actuar a tiempo para mejorar la calidad de vida.