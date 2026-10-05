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Karol G, Elena Rose y Greeicy paralizan Miami en una noche inolvidable

Concierto en la Ciudad del Sol

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El Hard Rock Stadium se convirtió en el epicentro de una velada cargada de energía y talento femenino, gracias a la participación estelar de las cantantes Elena Rose y Greeicy durante el concierto de Karol G en Miami.

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Como parte de su gira «Viajando por el Mundo Tropitour», la intérprete colombiana decidió cerrar su presentación en la Ciudad del Sol el pasado sábado 3 de octubre con broche de oro, rodeándose de invitadas de lujo. Aunque las artistas ya habían compartido escenario con la «Bichota» en ocasiones previas, esta fue la primera vez que coincidieron en un mismo espectáculo.

Greeicy no ocultó su emoción y dedicó palabras de agradecimiento a su colega por permitirle ser parte de este hito en su carrera: «Anoche pasaron muchas cosas especiales. Fue mi último acto de apertura para el Tropitour de la reina», expresó la cantante.

Un momento para la historia con «Orión»

El clímax de la noche llegó cuando las tres artistas unieron sus voces para interpretar «Orión», una composición original de Elena Rose. Esta presentación marcó un hito, ya que es la primera vez que la venezolana comparte este tema junto a otras destacadas figuras femeninas de la industria musical latina.

Por su parte, Karol G agradeció profundamente la presencia de sus compañeras y el valor que aportaron a su cuarta gira mundial. «Teníamos que hacer algo juntas, porque esto que ven aquí me parece increíblemente poderoso», manifestó con entusiasmo antes de entregar flores a sus invitadas, mientras el público presente las ovacionaba por su impecable actuación.

Con información de Meridiano

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