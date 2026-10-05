Karol G, Elena Rose y Greeicy paralizan Miami en una noche inolvidable

Como parte de su gira «Viajando por el Mundo Tropitour», la intérprete colombiana decidió cerrar su presentación en la Ciudad del Sol el pasado sábado 3 de octubre con broche de oro, rodeándose de invitadas de lujo. Aunque las artistas ya habían compartido escenario con la «Bichota» en ocasiones previas, esta fue la primera vez que coincidieron en un mismo espectáculo.

Greeicy no ocultó su emoción y dedicó palabras de agradecimiento a su colega por permitirle ser parte de este hito en su carrera: «Anoche pasaron muchas cosas especiales. Fue mi último acto de apertura para el Tropitour de la reina», expresó la cantante.