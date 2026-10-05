El Hard Rock Stadium se convirtió en el epicentro de una velada cargada de energía y talento femenino, gracias a la participación estelar de las cantantes Elena Rose y Greeicy durante el concierto de Karol G en Miami.
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Farándula
Karol G, Elena Rose y Greeicy paralizan Miami en una noche inolvidable
Concierto en la Ciudad del Sol
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Con información de Meridiano
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