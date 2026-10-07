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Clarissa Molina revela la insólita propuesta que le hizo Cristian Castro al conocerla

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La reconocida animadora de Univisión, Clarissa Molina, trajo a colación una peculiar vivencia televisiva que involucra al cantante mexicano Cristian Castro. La presentadora dominicana compartió detalles sobre el sorpresivo comentario que recibió por parte del intérprete durante uno de sus primeros encuentros en el set de El Gordo y la Flaca.

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El relato surgió el pasado lunes 5 de octubre, cuando Raúl de Molina consultó a su colega sobre la posibilidad de salir con el artista de ‘Por amarte así’. Ante la interrogante, Clarissa fue tajante y respondió con un ‘no’ definitivo.

La sorpresa de Clarissa ante las palabras de Castro

La conductora rememoró cómo fue aquel primer contacto con el cantante, asegurando que este no perdió tiempo en manifestar sus intenciones. Según el testimonio de Molina, la frase que Castro le lanzó al conocerla fue: ‘Quiero hacerte un bebé’.

La insólita propuesta que le hizo Cristian Castro a una animadora de Univisión

Entre risas, la animadora explicó que, aunque para algunas personas esa franqueza puede resultar atractiva, ese método de conquista no es de su agrado. ‘Hay mujeres a las que les gusta la gente directa, pero a mí no’, sentenció. Asimismo, destacó que prefiere comentar sobre los romances del cantante en el programa antes que ser parte de ellos.

La insólita propuesta que le hizo Cristian Castro a una animadora de Univisión

Priorizando la estabilidad personal

Esta revelación ocurre en un momento en el que Clarissa Molina se muestra más abierta sobre su vida privada. A sus 35 años, la presentadora se mantiene soltera, aunque admite que anhela encontrar una pareja estable para formar una familia. Sin embargo, enfatizó que no busca una relación solo por compañía, sino alguien que realmente la valore y respete.

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Antecedentes de interés

No es la primera vez que el cantante muestra interés en la dominicana. En 2018, durante el mismo programa, Castro confesó públicamente su deseo de casarse con ella, dejando a la exreina de belleza visiblemente sorprendida. Años después, Molina aclara que todo ha quedado como una anécdota televisiva sin mayor trascendencia.

La insólita propuesta que le hizo Cristian Castro a una animadora de Univisión

Con información de noticiascol.com

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