La reconocida animadora de Univisión, Clarissa Molina, trajo a colación una peculiar vivencia televisiva que involucra al cantante mexicano Cristian Castro. La presentadora dominicana compartió detalles sobre el sorpresivo comentario que recibió por parte del intérprete durante uno de sus primeros encuentros en el set de El Gordo y la Flaca.
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Farándula
Clarissa Molina revela la insólita propuesta que le hizo Cristian Castro al conocerla
Anécdotas de la farándula
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