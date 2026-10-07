El próximo 12 de octubre, Shakira pondrá punto final a su residencia musical en Madrid, ofreciendo un concierto de despedida que promete ser un evento memorable. Tras haber logrado el éxito total con 13 fechas agotadas en el Macondo Park, la artista colombiana se prepara para compartir el escenario con varios colegas confirmados, sumándose así a la lista de grandes figuras que la han acompañado durante su gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran Tour, entre los que destacan Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y Dua Lipa.
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Farándula
Shakira cierra su gira en Madrid con un despliegue de estrellas y sabor latino
La barranquillera se despide de su exitosa residencia madrileña con un cartel de invitados que promete marcar un hito en su gira mundial
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Con información de Meridiano
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