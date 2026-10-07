Shakira cierra su gira en Madrid con un despliegue de estrellas y sabor latino

Pino Sagliocco, presidente de la promotora, destacó que esta fecha no solo marca el cierre de la residencia, sino que también será una celebración de la identidad latina en el marco del Día de la Hispanidad, permitiendo que el público en Madrid conecte con sus raíces. Cabe recordar que el pasado 3 de octubre, la cantante realizó una transmisión especial desde el mismo recinto, donde sorprendió a sus seguidores al interpretar Antología junto a Dua Lipa.

Invitados de honor al último concierto

Entre las figuras más esperadas para este cierre se encuentra Maluma, con quien la barranquillera ha colaborado en éxitos como Chantaje y su reciente sencillo Agua. Asimismo, el ritmo caribeño estará presente gracias a la participación de Beéle, con quien Shakira grabó el tema Algo tú. El cartel de invitados de honor se completa con la presencia de Dani Martín, reconocido referente del pop español, quien aportará su trayectoria tanto en solitario como en su etapa con El Canto del Loco.