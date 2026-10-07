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Shakira cierra su gira en Madrid con un despliegue de estrellas y sabor latino

La barranquillera se despide de su exitosa residencia madrileña con un cartel de invitados que promete marcar un hito en su gira mundial

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El próximo 12 de octubre, Shakira pondrá punto final a su residencia musical en Madrid, ofreciendo un concierto de despedida que promete ser un evento memorable. Tras haber logrado el éxito total con 13 fechas agotadas en el Macondo Park, la artista colombiana se prepara para compartir el escenario con varios colegas confirmados, sumándose así a la lista de grandes figuras que la han acompañado durante su gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran Tour, entre los que destacan Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y Dua Lipa.

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Pino Sagliocco, presidente de la promotora, destacó que esta fecha no solo marca el cierre de la residencia, sino que también será una celebración de la identidad latina en el marco del Día de la Hispanidad, permitiendo que el público en Madrid conecte con sus raíces. Cabe recordar que el pasado 3 de octubre, la cantante realizó una transmisión especial desde el mismo recinto, donde sorprendió a sus seguidores al interpretar Antología junto a Dua Lipa.

Los invitados especiales de Shakira para su último concierto en Madrid

Invitados de honor al último concierto

Entre las figuras más esperadas para este cierre se encuentra Maluma, con quien la barranquillera ha colaborado en éxitos como Chantaje y su reciente sencillo Agua. Asimismo, el ritmo caribeño estará presente gracias a la participación de Beéle, con quien Shakira grabó el tema Algo tú. El cartel de invitados de honor se completa con la presencia de Dani Martín, reconocido referente del pop español, quien aportará su trayectoria tanto en solitario como en su etapa con El Canto del Loco.

Con información de Meridiano

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