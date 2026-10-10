La destacada intérprete y compositora dominicana, Miriam Cruz, fue blanco de un ataque mientras se desplazaba en su vehículo por el cruce de las avenidas John F. Kennedy y Abraham Lincoln, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
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Farándula
Miriam Cruz sufre violento ataque en Santo Domingo: lanzaron una piedra a su camioneta
La artista hizo un llamado a la prudencia y al respeto tras el incidente que puso en riesgo su integridad física
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Con información de Meridiano
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