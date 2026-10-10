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Miriam Cruz sufre violento ataque en Santo Domingo: lanzaron una piedra a su camioneta

La artista hizo un llamado a la prudencia y al respeto tras el incidente que puso en riesgo su integridad física

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Imagen de la noticia: Miriam Cruz sufre violento ataque en Santo Domingo: lanzaron una piedra a su camioneta

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La destacada intérprete y compositora dominicana, Miriam Cruz, fue blanco de un ataque mientras se desplazaba en su vehículo por el cruce de las avenidas John F. Kennedy y Abraham Lincoln, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

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La artista relata el incidente

Fue a través de sus plataformas digitales que la voz de éxitos como “Yo no soy una loba” dio a conocer el difícil episodio, el cual resultó en la rotura del vidrio posterior de su camioneta.

Según el testimonio de la artista, el suceso ocurrió mientras ella conducía con total normalidad y cumpliendo con las normas de tránsito vigentes. De repente, un motociclista que circulaba por el costado derecho de su unidad perdió el control y cayó al pavimento.

Visiblemente molesto por el accidente, el conductor de la moto reaccionó de forma agresiva, arrojando una piedra de gran tamaño contra el vehículo de la cantante.

“Compartimos lo sucedido porque ningún incidente en las calles debería terminar en una reacción violenta que ponga en riesgo la integridad de otras personas. Conducir implica responsabilidad, prudencia y respeto, pero también saber manejar cualquier situación sin recurrir a la violencia”, expresó Cruz mediante su cuenta en la red social X.

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Miriam Cruz sufrió atentado en su camioneta: "Muy grave"

Un llamado a la conciencia vial

Ante lo ocurrido, la intérprete aprovechó la ocasión para dejar una reflexión necesaria sobre la intolerancia y la conducta que deben mantener los motorizados al transitar por las vías públicas.

“Deseamos que hechos como este nos lleven a reflexionar sobre la convivencia y la seguridad de todos los que diariamente transitamos por nuestras calles”, concluyó la artista.

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Con información de Meridiano

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