Maya Berry Spear celebra sus 18 años: el emotivo recuerdo de su madre Mónica Spear

A través de su perfil en TikTok, la joven compartió registros fotográficos y audiovisuales de la reunión. En las capturas, se le observa sonriente junto a sus amistades cercanas, destacando el instante en que le cantaron el cumpleaños.

Para esta ocasión especial, Maya lució un vestido azul claro ajustado, complementado con un collar de perlas, un peinado recogido y un maquillaje natural.

En la sección de comentarios, los internautas resaltaron el gran parecido físico que guarda con su madre, la Miss Venezuela 2004, mientras que otros la compararon con su padre, Thomas Henry Berry. Asimismo, muchos aprovecharon para enviarle sus mejores deseos. Es importante recordar que el pasado 1 de octubre, Mónica habría arribado a sus 42 años.

Trayectoria y vida personal de Maya Berry Spear

Tras el trágico fallecimiento de sus padres en 2014, la joven se trasladó a Miami para vivir con sus abuelos y, posteriormente, fue adoptada por sus tíos, quienes asumieron la responsabilidad de su crianza. Durante años, la familia mantuvo un perfil bajo, permitiendo que Maya creciera lejos de la exposición mediática hasta su adolescencia, etapa en la que comenzó a tener mayor presencia en las plataformas digitales.

Recientemente, Maya ha mostrado una mayor actividad en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores diversos momentos junto a sus padres adoptivos, sus amistades, así como detalles de sus viajes y eventos sociales.