Maya Berry Spear, hija de la recordada Mónica Spear, festejó su cumpleaños número 18 en compañía de sus seres queridos, amigos y familiares en una celebración llena de alegría.
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Farándula
Maya Berry Spear celebra sus 18 años: el emotivo recuerdo de su madre Mónica Spear
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Con información de Meridiano
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