¿Shakira estrena romance? Vinculan a la cantante con una estrella de la NBA

El origen de las especulaciones

El rumor cobró relevancia tras las declaraciones del periodista Jordi Martín, quien señaló a Ibaka como la figura con la que la artista barranquillera estaría compartiendo tiempo. Según lo reportado, el exbasquetbolista no solo habría estado presente en los conciertos de la cantante en suelo español, sino que ambos habrían coincidido en un vuelo privado con destino a París durante la Semana de la Moda. Pese a que Shakira estuvo en la capital francesa por compromisos con la firma Tom Ford, no existen pruebas gráficas que confirmen la presencia del deportista junto a ella en dicho viaje.

Las primeras pistas sobre este posible vínculo surgieron a finales de septiembre, cuando el espacio informativo Las Mamarazzis mencionó que la intérprete tendría un pretendiente relacionado con el baloncesto profesional, información que posteriormente fue replicada por diversos medios de comunicación.