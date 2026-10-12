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¿Shakira estrena romance? Vinculan a la cantante con una estrella de la NBA

Especulaciones sobre un posible romance entre la artista y el deportista cobran fuerza tras coincidencias en eventos internacionales

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La reconocida cantante Shakira se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática debido a las versiones que sugieren un posible romance con Serge Ibaka, destacado exjugador de la NBA. Los comentarios sobre esta supuesta relación comenzaron a circular con mayor intensidad durante la reciente residencia musical de la intérprete en Madrid, España, donde se habría visto al deportista asistiendo a varios de sus espectáculos.

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El origen de las especulaciones

El rumor cobró relevancia tras las declaraciones del periodista Jordi Martín, quien señaló a Ibaka como la figura con la que la artista barranquillera estaría compartiendo tiempo. Según lo reportado, el exbasquetbolista no solo habría estado presente en los conciertos de la cantante en suelo español, sino que ambos habrían coincidido en un vuelo privado con destino a París durante la Semana de la Moda. Pese a que Shakira estuvo en la capital francesa por compromisos con la firma Tom Ford, no existen pruebas gráficas que confirmen la presencia del deportista junto a ella en dicho viaje.

Las primeras pistas sobre este posible vínculo surgieron a finales de septiembre, cuando el espacio informativo Las Mamarazzis mencionó que la intérprete tendría un pretendiente relacionado con el baloncesto profesional, información que posteriormente fue replicada por diversos medios de comunicación.

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¿Quién es Serge Ibaka?

Serge Ibaka, nacido en Brazzaville, República del Congo, en 1989, es un atleta de trayectoria internacional que obtuvo la nacionalidad española en 2011. Su carrera en la NBA incluye pasos por equipos de renombre como Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks. Su mayor logro deportivo llegó en 2019 al coronarse campeón de la liga con los Toronto Raptors.

Además de su éxito en las canchas, donde también ha brillado con la selección española, Ibaka ha incursionado en el ámbito musical y otros proyectos creativos. Por su parte, Shakira ha mantenido un perfil enfocado en su carrera artística, sus hijos y sus proyectos personales desde su separación en 2022, sin confirmar hasta la fecha ningún nuevo compromiso sentimental.

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Con información de Meridiano

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