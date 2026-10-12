La reconocida cantante Shakira se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática debido a las versiones que sugieren un posible romance con Serge Ibaka, destacado exjugador de la NBA. Los comentarios sobre esta supuesta relación comenzaron a circular con mayor intensidad durante la reciente residencia musical de la intérprete en Madrid, España, donde se habría visto al deportista asistiendo a varios de sus espectáculos.
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Farándula
¿Shakira estrena romance? Vinculan a la cantante con una estrella de la NBA
Especulaciones sobre un posible romance entre la artista y el deportista cobran fuerza tras coincidencias en eventos internacionales
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Con información de Meridiano
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