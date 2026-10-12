Andreina Martínez: De Miss Universo a posible ángel de Victoria’s Secret

Un salto del certamen a la pasarela internacional

Con una estatura imponente y una figura estilizada, la joven fue seleccionada hace meses durante un riguroso proceso de audiciones llevado a cabo por la marca en diversas ciudades de los Estados Unidos. Tras ser convocada a Nueva York, Martínez inició una intensa etapa de preparación, pruebas de vestuario y sesiones fotográficas que la han posicionado como una fuerte candidata.

Para quien fuera segunda finalista del Miss Universo 2022, estar a las puertas del veredicto final representa un hito en su carrera, con la posibilidad real de participar en el próximo desfile de modas que tendrá lugar en Los Ángeles el domingo 18 de noviembre.

El impacto de Andreina

Los expertos y ejecutivos de la casa de moda han quedado cautivados por el carisma de la caribeña, especialmente tras su participación en el episodio más reciente de la serie Angels Among Us, donde lució un conjunto de encaje negro acompañado de alas, proyectando una imagen digna de la pasarela principal. Sus largas piernas, su dominio escénico y su naturalidad al posar son los atributos que más han destacado en su camino hacia el éxito.

Es importante recordar que Martínez alcanzó notoriedad internacional al obtener el puesto de segunda finalista en el Miss Universo 2022, certamen celebrado en Nueva Orleans y donde resultó ganadora la estadounidense R’Bonney Gabriel.