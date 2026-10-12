La modelo Andreina Martínez Founier es la figura dominicana que actualmente lucha por alcanzar el sueño de convertirse en un ángel de la icónica firma de lencería Victoria’s Secret.
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Farándula
Andreina Martínez: De Miss Universo a posible ángel de Victoria’s Secret
La exreina de belleza deslumbra a los expertos de la firma de lencería y se perfila como una de las grandes favoritas para el próximo desfile en Los Ángeles
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