La delegada venezolana, Lady Di Mosquera, alcanzó un logro significativo en la edición 2026 del Miss Grand International al posicionarse dentro del selecto grupo de las diez semifinalistas. La modelo y comunicadora social, oriunda del estado Lara, exhibió un desempeño sobresaliente durante las diversas fases de la competencia, lo que le permitió cautivar al panel de jueces y asegurar su lugar en la etapa decisiva del concurso de belleza a nivel mundial.
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Farándula
Lady Di Mosquera hace historia: Venezuela entra al top 10 del Miss Grand International 2026
Orgullo nacional
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