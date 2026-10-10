Lady Di Mosquera hace historia: Venezuela entra al top 10 del Miss Grand International 2026

Perfil de la representante: Lady Di Mosquera

Nacida en Carora, la joven de 25 años y 1,83 metros de estatura posee una trayectoria destacada en el mundo de los concursos de belleza. Antes de su incursión en este certamen internacional, la modelo venezolana ostentó el título de Reina Internacional del Café 2026. Su formación académica y su destreza sobre la pasarela fueron determinantes para su victoria en el Miss Grand Venezuela 2026, certamen realizado en el municipio Chacao bajo la tutela de la exreina universal y Miss Mundo 1995, Jacqueline Aguilera.

Respaldo de la organización nacional

A través de sus canales oficiales, el equipo de Miss Grand Venezuela manifestó su entusiasmo ante este avance. Los voceros de la organización celebraron que su representante mantenga su ruta hacia la corona al formar parte de las diez semifinalistas, exhortando a la fanaticada a continuar brindando su apoyo mediante las etiquetas digitales dispuestas para la competencia internacional.

Desempeño en las evaluaciones preliminares

Durante las jornadas de evaluación, la concursante venezolana captó la atención tanto del público como de los expertos en moda. En los desfiles individuales de traje de baño y gala, la participante proyectó seguridad, disciplina y carisma. Asimismo, durante la exhibición de trajes típicos, la delegación nacional presentó un diseño alegórico que resaltó los colores patrios y la riqueza cultural de Venezuela, recibiendo elogios por parte de la crítica especializada.

Preparación integral para el certamen

El trabajo coordinado con la directiva liderada por Jacqueline Aguilera ha sido fundamental para fortalecer la preparación de la delegada venezolana, abarcando áreas como oratoria, etiqueta, pasarela y proyección escénica. Con este pase al grupo de las diez finalistas, Venezuela reafirma su posición como una potencia histórica en los certámenes de belleza internacionales.