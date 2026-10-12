Carmen Villalobos revela su postura sobre el amor tras su separación

La encargada de obtener estas revelaciones fue la periodista española Cristina Porta, quien aprovechó un momento de descanso en el set del reality culinario para interrogar a la conductora sobre temas personales.

Carmen Villalobos desafía los mitos sobre el duelo amoroso

La conversación surgió a raíz de una teoría planteada por el cantante Lupillo Rivera, quien sugirió que las mujeres requieren un tiempo de luto más prolongado tras una ruptura, mientras que los hombres suelen rehacer su vida amorosa con mayor celeridad. Ante esta premisa, Porta consultó a Villalobos si ella sería capaz de iniciar un nuevo vínculo sentimental inmediatamente después de terminar otro. La protagonista de exitosas producciones televisivas fue enfática al señalar: Yo soy la excepción a esa regla.

Villalobos argumentó que el proceso de separación no comienza necesariamente cuando se hace público el fin de la relación, sino que puede gestarse internamente mucho antes, mientras la pareja aún convive, al asumir que el vínculo ha llegado a su fin.

La libertad de volver a empezar

La presentadora profundizó en su perspectiva, asegurando que, una vez finalizado el compromiso, ambas partes tienen el derecho de retomar su vida amorosa sin restricciones temporales. Cuando terminas una relación, tanto tú como la otra persona al segundo cero de haber terminado esa relación quedan completamente libres para arrancar otra, afirmó durante el intercambio de opiniones.

Estas palabras generaron un intenso debate entre los participantes del programa sobre los tiempos necesarios para sanar tras una ruptura.