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Carmen Villalobos revela su postura sobre el amor tras su separación

La reconocida presentadora despejó dudas sobre sus relaciones pasadas y su capacidad para rehacer su vida sentimental

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La reconocida actriz y animadora colombiana, Carmen Villalobos, ofreció declaraciones directas sobre su presente sentimental, el proceso de superar rupturas y las propuestas de compromiso que ha recibido, durante una dinámica que se convirtió en uno de los puntos más comentados del programa Top Chef VIP.

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La encargada de obtener estas revelaciones fue la periodista española Cristina Porta, quien aprovechó un momento de descanso en el set del reality culinario para interrogar a la conductora sobre temas personales.

Carmen Villalobos desafía los mitos sobre el duelo amoroso

La conversación surgió a raíz de una teoría planteada por el cantante Lupillo Rivera, quien sugirió que las mujeres requieren un tiempo de luto más prolongado tras una ruptura, mientras que los hombres suelen rehacer su vida amorosa con mayor celeridad. Ante esta premisa, Porta consultó a Villalobos si ella sería capaz de iniciar un nuevo vínculo sentimental inmediatamente después de terminar otro. La protagonista de exitosas producciones televisivas fue enfática al señalar: Yo soy la excepción a esa regla.

¡Carmen Villalobos soltó la bomba! La actriz sorprende con su visión del amor

Villalobos argumentó que el proceso de separación no comienza necesariamente cuando se hace público el fin de la relación, sino que puede gestarse internamente mucho antes, mientras la pareja aún convive, al asumir que el vínculo ha llegado a su fin.

La libertad de volver a empezar

La presentadora profundizó en su perspectiva, asegurando que, una vez finalizado el compromiso, ambas partes tienen el derecho de retomar su vida amorosa sin restricciones temporales. Cuando terminas una relación, tanto tú como la otra persona al segundo cero de haber terminado esa relación quedan completamente libres para arrancar otra, afirmó durante el intercambio de opiniones.

Estas palabras generaron un intenso debate entre los participantes del programa sobre los tiempos necesarios para sanar tras una ruptura.

¿Nuevas propuestas de matrimonio?

El diálogo continuó cuando Cristina Porta indagó si, además de su matrimonio anterior, Carmen había recibido otras propuestas de compromiso. La actriz respondió de manera espontánea y afirmativa: ¡Sí, clarooooo!. A pesar de la curiosidad de los presentes, Villalobos prefirió mantener en reserva la identidad de quienes le han pedido matrimonio y los detalles de dichas situaciones.

Estas confesiones cobran especial relevancia tras la mediática separación de la actriz con el presentador venezolano Frederik Oldenburg, ocurrida a finales de enero de 2026, un evento que mantuvo a sus seguidores atentos a cada detalle de su vida personal.

¡Carmen Villalobos soltó la bomba! La actriz sorprende con su visión del amor

Con información de Meridiano

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