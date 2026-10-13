Gabriela Vergara deslumbra a sus 52 años: Así luce la recordada actriz venezolana

La eterna belleza de la exreina

A sus 52 años, quien fuera recordada como Miss Barinas en el certamen Miss Venezuela 1996, exhibió su faceta más cautivadora al posar con un ajustado traje de baño de dos piezas con estampado de estrellas, aprovechando el clima radiante de la ciudad de Miami.

Bastaron tres instantáneas para generar una oleada de comentarios positivos entre sus fanáticos. La publicación ya supera los 32,5 mil «me gusta» y cuenta con cientos de mensajes que resaltan su excelente condición física.

Asimismo, la madre de las gemelas Alessandra y Emiliana se mostró al natural y sin rastro de maquillaje, evidenciando que su belleza se mantiene intacta con el paso de los años.

En el ámbito televisivo venezolano, Vergara construyó una trayectoria sólida con participaciones en producciones de gran éxito como «El país de las mujeres», «Destino de mujer», «Mambo y canela» y «Trapos íntimos».