“Haciéndole caso al doctor y trabajando en mi vitamina D”, fue la frase elegida por la actriz, animadora y exreina de belleza venezolana Gabriela Vergara para acompañar un atractivo carrusel de fotografías compartido en su perfil personal de Instagram.
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Farándula
Gabriela Vergara deslumbra a sus 52 años: Así luce la recordada actriz venezolana
La exreina de belleza demuestra que el tiempo no pasa por ella con una reciente publicación que ha recibido miles de elogios
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Con información de Meridiano
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