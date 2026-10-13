Un momento de alta tensión se vivió recientemente durante la transmisión del programa matutino Hoy Día, emitido por la cadena Telemundo. La situación involucró a la modelo Aleska Génesis y a la presentadora Alessandra Villegas, quienes protagonizaron un incómodo intercambio de palabras frente a las cámaras.
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Farándula
Aleska Génesis y Alessandra Villegas protagonizan tenso cruce de palabras en vivo
El intercambio de palabras entre ambas figuras públicas escaló rápidamente fuera de las pantallas tras un comentario sobre una relación pasada
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Con información de Meridiano
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