Aleska Génesis y Alessandra Villegas protagonizan tenso cruce de palabras en vivo

El conflicto tuvo su origen cuando Aleska Génesis compartió detalles sobre su antigua relación con el empresario y conductor Clovis Nienow, haciendo referencia a un viaje que realizaron juntos a Tailandia. Según relató la modelo en el espacio televisivo, a pesar de haber intentado retomar el vínculo amoroso, ambos llegaron a la conclusión de que la relación no era viable.

Este comentario no fue bien recibido por Clovis Nienow, ni por su compañera de trabajo, Alessandra Villegas, quien es pareja del reconocido animador venezolano Daniel Sarcos. Villegas intervino en la conversación defendiendo a Nienow, señalando que, a su juicio, haber mantenido una relación con él debería ser visto como un honor y no como un tema de crítica constante.

La respuesta de Aleska Génesis

Una vez finalizada la emisión, la molestia de Aleska Génesis se trasladó a sus plataformas digitales. La modelo calificó la intervención de Villegas como una falta de respeto, argumentando que la presentadora no tenía fundamentos para opinar sobre una relación que ella no vivió ni conoció de cerca.

Génesis enfatizó que, al igual que ella respeta la historia de Villegas con Daniel Sarcos, esperaba una actitud similar. Asimismo, la ex participante de La casa de los famosos 4 manifestó que esta no es la primera vez que su compatriota emite juicios que, según su perspectiva, incitan a la animadversión del público hacia su persona.