La actriz Megan Fox ha dado un paso audaz en el mundo de los negocios digitales al inaugurar su propio sitio web el pasado 9 de octubre. La plataforma, diseñada para ofrecer contenido exclusivo, experimentó una caída técnica a los pocos minutos de su lanzamiento debido a la masiva afluencia de internautas interesados en acceder al material.
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Farándula
Megan Fox causa furor: su nueva página web colapsó a minutos de su estreno
La actriz estadounidense busca revolucionar el mercado de suscripciones con su propia plataforma independiente
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Con información de Meridiano
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