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Megan Fox causa furor: su nueva página web colapsó a minutos de su estreno

La actriz estadounidense busca revolucionar el mercado de suscripciones con su propia plataforma independiente

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La actriz Megan Fox ha dado un paso audaz en el mundo de los negocios digitales al inaugurar su propio sitio web el pasado 9 de octubre. La plataforma, diseñada para ofrecer contenido exclusivo, experimentó una caída técnica a los pocos minutos de su lanzamiento debido a la masiva afluencia de internautas interesados en acceder al material.

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El portal, identificado como meganfox.world, cuenta con el respaldo de la red Subs.com, una firma cofundada por Tim Stokely, quien también fue pieza clave en el desarrollo de OnlyFans. Este nuevo proyecto fue promocionado en redes sociales mediante una serie de imágenes y clips con una estética de thriller erótico neo-noir.

Los suscriptores podrán acceder a este contenido privado por una tarifa mensual de 19,99 dólares, además de tener la posibilidad de adquirir mercancía oficial cuyos precios parten desde los 100 dólares.

Megan Fox lanza su propia web erótica y colapsa internet en minutos

Una apuesta financiera de gran escala

Más allá de ser la imagen del proyecto, Megan Fox se ha convertido en copropietaria de Subs.com, lo que le otorga un rol decisivo en la dirección estratégica de la compañía. La actriz, madre de cuatro hijos, expresó su interés por cambiar la dinámica tradicional donde las mujeres suelen carecer de control sobre su propia imagen y las plataformas que las alojan.

La iniciativa surge tras un análisis de mercado que sugiere que la transición de Fox hacia un modelo de suscripción propio podría reportarle ingresos mensuales de hasta 10 millones de dólares, según estimaciones de especialistas en la industria de contenido para adultos.

Con información de Meridiano

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