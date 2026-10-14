El gesto de V de BTS con Venezuela que enloqueció a sus seguidores

Las imágenes del artista rápidamente se viralizaron, despertando una interrogante entre el ARMY venezolano: ¿existe la posibilidad de que BTS incluya al país en una futura gira? Si bien el uso de esta indumentaria no constituye un anuncio oficial sobre los planes de la banda, el suceso ha renovado la ilusión de los fanáticos que aguardan por ver al grupo en territorio nacional.

Un vínculo inesperado con el talento nacional

La camiseta de manga larga, perteneciente a la marca Caracas Merch, destacó por su conexión con la identidad cultural de Venezuela. A través de redes sociales como Instagram, TikTok y X, los usuarios compartieron registros del ensayo, celebrando la presencia de una firma local en el atuendo de una estrella de talla mundial.

Este impacto permitió que el nombre del emprendimiento venezolano ganara visibilidad en comunidades internacionales de seguidores. Para el público local, observar una marca que refleja sus raíces en un escenario protagonizado por V fue motivo suficiente para avivar las conversaciones sobre una eventual visita de la agrupación a Venezuela.

Proyección internacional de la moda urbana

Caracas Merch se ha consolidado como una propuesta de moda urbana que integra elementos de la cultura venezolana y latinoamericana en sus diseños. Fundada en 2019, la marca nació como una comunidad digital dedicada a exaltar las expresiones culturales del país, evolucionando posteriormente hacia el sector textil.

Aunque no se ha confirmado ningún acuerdo comercial entre el cantante y la firma, la exposición mediática que recibió la marca tras ser utilizada por V ha posicionado al emprendimiento en el centro de la atención global. Para los seguidores en Venezuela, este episodio representa un símbolo de orgullo y una nueva razón para mantener viva la esperanza de recibir a la banda surcoreana en el futuro.