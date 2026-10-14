Durante una prueba de sonido realizada en Lima, Perú, el integrante de la agrupación surcoreana BTS, Kim Taehyung, mejor conocido como V, captó la atención de sus seguidores al vestir una prenda de la firma nacional Caracas Merch. Este detalle no pasó desapercibido para el público, generando una ola de reacciones en las plataformas digitales.
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El gesto de V de BTS con Venezuela que enloqueció a sus seguidores
El detalle en el vestuario del artista surcoreano que ilusiona a los seguidores de la banda en el país
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Con información de noticiascol.com
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