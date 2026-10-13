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Serena Williams es inmortalizada: Mattel lanza una Barbie en honor a la leyenda del tenis

Homenaje a una leyenda

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La destacada tenista estadounidense Serena Williams ha sido inmortalizada a través de una nueva figura de colección creada por la reconocida compañía Mattel. Fue mediante las redes sociales oficiales de la marca que se dieron a conocer las primeras imágenes de la muñeca, la cual luce un aspecto realmente impresionante.

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Un tributo a la trayectoria de la deportista

La nueva Barbie a seguir. Vestida con el traje que utilizó durante la conquista de su séptimo título importante, esta pieza representa el impacto de la atleta, reafirmando su estatus como la mejor de todos los tiempos, tanto dentro como fuera de la cancha, según destacaron en el anuncio oficial que ha recibido múltiples elogios.

La empresa juguetera informó que el diseño del vestuario de la muñeca está inspirado específicamente en el Abierto de Australia del año 2005, torneo en el cual Serena se alzó con la victoria tras vencer en la final a Lindsay Davenport.

Serena Williams es inmortalizada con una muñeca Barbie ¡Mírala!

La figura cuenta con un conjunto en tonos blanco y verde, complementado con calzado deportivo, una raqueta y una pelota de tenis, además de replicar el característico estilo de cabello de la deportista nacida en Michigan en 1981.

Entusiasmo por el reconocimiento

La propia Serena Williams ha recibido con gran alegría este homenaje, el cual celebra sus años de dedicación y pasión en el deporte. La muñeca se presenta en una caja personalizada y puede ser adquirida a través de la tienda virtual de Mattel Creations por un valor de 45 dólares.

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Con información de Meridiano

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