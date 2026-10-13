La destacada tenista estadounidense Serena Williams ha sido inmortalizada a través de una nueva figura de colección creada por la reconocida compañía Mattel. Fue mediante las redes sociales oficiales de la marca que se dieron a conocer las primeras imágenes de la muñeca, la cual luce un aspecto realmente impresionante.
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Serena Williams es inmortalizada: Mattel lanza una Barbie en honor a la leyenda del tenis
Homenaje a una leyenda
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Con información de Meridiano
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