Carolina Perpetuo y elenco original presentan «Esperando al Italiano» en Caracas

La producción está a cargo de la primera actriz Hilda Abrahamz, mientras que la dirección recae sobre Tullio Cavalli. El montaje cuenta con la participación de Caridad Canelón, Tania Sarabia, Alejandro Corona, Hilda Abrahamz y Carolina Perpetuo, quien regresó al país especialmente para este proyecto.

Esta edición destaca por el retorno de Perpetuo a Venezuela y la reincorporación a la actuación de Alejandro Corona, quien se mantuvo alejado de los reflectores durante años. Según el equipo, la puesta en escena busca conectar con el público actual mediante una propuesta renovada.

La trama de la obra se centra en tres amigas, una doméstica y un hombre mayor que comparten sus frustraciones una noche de sábado, mientras aguardan la llegada de un italiano contratado a distancia con la esperanza de cambiar sus vidas. Durante una rueda de prensa, Carolina Perpetuo recordó el cariño y el sentir del venezolano al referirse a su regreso al país.

Aunque el montaje ha sido solicitado para el resto de Latinoamérica, los integrantes del elenco aclararon que la posibilidad de realizar una gira depende de las contrataciones de las productoras.