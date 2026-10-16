El Centro Cultural Chacao será sede este sábado 17 y domingo 18 de octubre de la presentación de la laureada obra «Esperando al Italiano». La pieza, escrita por Mariela Romero, logra reunir nuevamente a su elenco original tras más de una década de trayectoria en escenarios de Venezuela, Estados Unidos y Europa.
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Farándula
Carolina Perpetuo y elenco original presentan «Esperando al Italiano» en Caracas
Artes escénicas
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Con información de Meridiano
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