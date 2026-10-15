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Servando y Florentino reviven la magia de 1997 junto a Sergio George

Tras casi tres décadas

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Los hermanos Primera han decidido retomar una alianza clave en su trayectoria artística al unir esfuerzos nuevamente con el aclamado productor Sergio George para el lanzamiento de K-Bron, el tema que abre paso a la segunda parte de su más reciente producción discográfica, titulada Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado B).

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Este estreno no solo marca el inicio de una nueva etapa en su proyecto musical, sino que simboliza un reencuentro histórico con la figura que fue pieza fundamental en los primeros años de éxito del dúo.

Un viaje al origen de su éxito

La historia de esta colaboración se remonta al año 1997, cuando, tras finalizar su etapa en Salserín, los hermanos Primera emprendieron un camino independiente con el álbum Los Primera, bajo la producción de Sergio George. Aquella unión dio vida a temas inolvidables como Una Fan Enamorada, Primer Amor, Alíviame y Con Ella No, canciones que definieron a toda una generación y consolidaron su proyección internacional.

Servando y Florentino repiten la fórmula de 1997 junto a Sergio George

Casi treinta años después, la fórmula ganadora se reencuentra en el estudio. Sergio George, reconocido por su impecable trayectoria en la industria latina, vuelve a trabajar con los artistas venezolanos en un momento crucial de su carrera, fusionando la experiencia acumulada con la esencia salsera que los catapultó a la fama.

Este lanzamiento ocurre tras el éxito obtenido con la primera parte del proyecto, Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado A), que contó con colaboraciones destacadas de artistas como Rawayana, Maelo Ruiz, Neutro Shorty y Porfi Baloa, demostrando la versatilidad de los hermanos para conectar con diversas generaciones. Asimismo, el impacto de este trabajo se ha visto reflejado en su gira mundial, que ha llevado su repertorio a múltiples escenarios internacionales.

El inicio del Lado B

El sencillo K-Bron ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y funciona como el primer adelanto de esta segunda entrega discográfica. La participación de Sergio George añade un valor nostálgico y profesional al proyecto, reuniendo a los creadores de uno de los discos más emblemáticos en la historia del dúo.

Este estreno llega en un momento estratégico, justo antes de que Servando y Florentino inicien una nueva fase de su gira por Europa, donde continuarán presentando el repertorio que ha marcado esta etapa de su carrera. Con este nuevo tema, los hermanos Primera no solo ofrecen música inédita, sino que honran el origen de una historia que comenzó hace casi tres décadas.

Con información de Meridiano

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