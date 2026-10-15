Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento

Maracaibo define a sus finalistas: La Gaita del Año 2026 entra en su recta final

Conoce el cronograma y los pasos para participar en la elección del género musical más emblemático de la región

|3 min|
Imagen de la noticia: Maracaibo define a sus finalistas: La Gaita del Año 2026 entra en su recta final

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Como parte del reconocimiento al inmenso esfuerzo y notable talento musical que atesora la región, la Alcaldía de Maracaibo auspicia el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año, edición 2026, cuyas votaciones llegan a su cierre este jueves a la medianoche.

Lee también
El pez que fuma regresa a la gran pantalla: El clásico del cine venezolano busca conquistar los Premios Goya

Las agrupaciones gaiteras, tanto infantiles y juveniles como de adultos profesionales, han tenido la oportunidad de participar en este prestigioso festival donde se seleccionarán, por categorías, las mejores gaitas de la temporada, una elección que depende directamente del voto popular a través de la plataforma digital del concurso.

El proceso de inscripción, difusión de las composiciones y votación comenzó con la temporada gaitera y se rige por el siguiente cronograma:

Inscripción Del martes 29 de septiembre al domingo 04 de octubre
Votación popular Del lunes 05 al jueves 15 de octubre hasta la medianoche
Publicación de las 60 gaitas más votadas Viernes 16 de octubre
Anuncio de las 40 gaitas seleccionadas Lunes 19 de octubre
Cuatro eliminatorias en vivo 40 gaitas a 20 finalistas
Voto popular de finalistas (5 %) Del 27 de octubre al 26 de noviembre
Noche final Dos actos: uno por categoría

Desarrollo del concurso

Fase 2: Votación popular

A través del portal web oficial del evento, cada participante ingresa con su número telefónico y un código de validación para seleccionar cinco gaitas en la categoría infantil-juvenil y cinco en la categoría profesional-adulto. Al concluir esta etapa, las 30 gaitas más votadas de cada categoría avanzarán a la siguiente fase, siendo publicadas el viernes 16 de octubre.

Fase 3: Selección de las 40 gaitas

Un grupo de 40 personalidades del ámbito gaitero, artístico, cultural, histórico y periodístico, sin vínculos con las obras preseleccionadas, evaluará y elegirá 20 gaitas por categoría, totalizando 40 piezas que se anunciarán el lunes 19 de octubre.

Fase 4: Eliminatorias en vivo

Las 40 gaitas seleccionadas serán interpretadas en un escenario público ante un jurado calificador compuesto por 11 personalidades, quienes escogerán 10 gaitas por categoría. Este proceso se llevará a cabo mediante cuatro eliminatorias en vivo, donde en cada jornada participarán 10 agrupaciones y clasificarán 5.

Finalistas y noche final

Tras el anuncio de las finalistas, estas serán difundidas en radio y plataformas digitales para su promoción. Las ganadoras se elegirán en dos actos, uno por categoría, donde las agrupaciones deberán interpretar su tema con la plantilla de integrantes inscrita originalmente; cualquier modificación será motivo de descalificación.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

EntretenimientoCulturaGaitaMúsica

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.