Maracaibo define a sus finalistas: La Gaita del Año 2026 entra en su recta final

Las agrupaciones gaiteras, tanto infantiles y juveniles como de adultos profesionales, han tenido la oportunidad de participar en este prestigioso festival donde se seleccionarán, por categorías, las mejores gaitas de la temporada, una elección que depende directamente del voto popular a través de la plataforma digital del concurso.

El proceso de inscripción, difusión de las composiciones y votación comenzó con la temporada gaitera y se rige por el siguiente cronograma:

Inscripción Del martes 29 de septiembre al domingo 04 de octubre Votación popular Del lunes 05 al jueves 15 de octubre hasta la medianoche Publicación de las 60 gaitas más votadas Viernes 16 de octubre Anuncio de las 40 gaitas seleccionadas Lunes 19 de octubre Cuatro eliminatorias en vivo 40 gaitas a 20 finalistas Voto popular de finalistas (5 %) Del 27 de octubre al 26 de noviembre Noche final Dos actos: uno por categoría

Desarrollo del concurso

Fase 2: Votación popular

A través del portal web oficial del evento, cada participante ingresa con su número telefónico y un código de validación para seleccionar cinco gaitas en la categoría infantil-juvenil y cinco en la categoría profesional-adulto. Al concluir esta etapa, las 30 gaitas más votadas de cada categoría avanzarán a la siguiente fase, siendo publicadas el viernes 16 de octubre.

Fase 3: Selección de las 40 gaitas

Un grupo de 40 personalidades del ámbito gaitero, artístico, cultural, histórico y periodístico, sin vínculos con las obras preseleccionadas, evaluará y elegirá 20 gaitas por categoría, totalizando 40 piezas que se anunciarán el lunes 19 de octubre.

Fase 4: Eliminatorias en vivo

Las 40 gaitas seleccionadas serán interpretadas en un escenario público ante un jurado calificador compuesto por 11 personalidades, quienes escogerán 10 gaitas por categoría. Este proceso se llevará a cabo mediante cuatro eliminatorias en vivo, donde en cada jornada participarán 10 agrupaciones y clasificarán 5.

Finalistas y noche final

Tras el anuncio de las finalistas, estas serán difundidas en radio y plataformas digitales para su promoción. Las ganadoras se elegirán en dos actos, uno por categoría, donde las agrupaciones deberán interpretar su tema con la plantilla de integrantes inscrita originalmente; cualquier modificación será motivo de descalificación.