El pez que fuma regresa a la gran pantalla: El clásico del cine venezolano busca conquistar los Premios Goya

A casi 50 años de su estreno original, la obra regresa a la gran pantalla liderada por Lazo, quien precisamente realizó su debut cinematográfico en la película de 1977 con un personaje menor llamado Zobeida.

Producida y dirigida por el actor y realizador Luis Fernández, la cinta reinterpreta la historia clásica de 1977 a través de un nuevo guion que promete cautivar al público tras su llegada a las salas de cine este jueves 15 de octubre.

Fran Berenguer (Jairo)

Jorge Reyes (Dimas)

Claudia Rojas (Selva María)

Rafael Romero (Santiago)

Karina Velázquez (Irina)

A ellos se suman participaciones especiales de Alejandra Sandoval, Carlota Sosa, Antonio Cuevas, Hugo Carregal y José Torres, el recordado Tacupay.

Una historia de pasión y legado

Esta propuesta cinematográfica rinde homenaje al clásico de 1977, pero también propone un acercamiento fresco al libreto original creado por Román Chalbaud e Ignacio Cabrujas. La trama desarrolla una película dentro de la película para narrar la vida de La Garza, la influyente y madama dueña de un prostíbulo en las afueras de Caracas.

Es fascinante descubrir una película que es un referente en la industria del cine nacional y catalogada como una de las piezas en la época de oro en los años 70, en la que fue declarada Patrimonio Cultural y representó a Venezuela en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera en los Premios Oscar de 1978.

Al igual que la cinta original, la nueva versión mantiene secuencias cargadas de erotismo, pasión, música y desnudos. Entre ellas destaca la recreación del icónico desnudo que realizó en su momento Haydée Balza como Selva María, personaje interpretado ahora por Claudia Mercedes Rojas.

La emoción de Mimí Lazo

Para Mimí Lazo no es nuevo encarnar a La Garza, personaje que ha llevado con éxito al teatro; sin embargo, esta versión cinematográfica le permite abordar el rol con mayor fuerza e intensidad, bajo la dirección de su compañero de vida y proyecto artístico, Luis Fernández.

Estoy muy emocionada; amo esta película y es una producción bellísima. Además, es mi primera experiencia en la producción de un largometraje, por lo que estoy muy agradecida con todas las personas que ayudaron a concretarlo. Es un gran honor interpretar a la legendaria Garza, expresó Lazo en declaraciones a Meridiano.

Con miras al Goya 2027

La producción aspira a representar a Venezuela en la 41.ª edición de los Premios Goya (2027) para competir por la nominación a Mejor Película Iberoamericana.

Cabe recordar que Venezuela obtuvo este galardón en el año 2014 con la película Azul y no tan rosa, dirigida por Miguel Ferrari.

En esta primera fase de selección, El pez que fuma medirá fuerzas con 18 producciones de países como México, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Cuba, Brasil, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Bolivia. De este grupo, la Academia de Cine de España elegirá a las cuatro nominadas finales.