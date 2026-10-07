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Los Premios Emmy se mudan al streaming: ¿Qué pasará con la transmisión tradicional?

Cambio histórico en la industria

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La Academia de la Televisión ha marcado un hito en su historia al anunciar que, a partir de 2027, los Premios Emmy serán transmitidos exclusivamente a través de la plataforma de streaming Prime Video. Este martes 6 de octubre se formalizó el convenio, el cual garantiza la emisión de la gala por un periodo de seis años.

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Durante décadas, la ceremonia fue un pilar de la televisión abierta en Estados Unidos, rotando su transmisión entre cadenas de gran trayectoria como ABC, CBS, FOX y NBC. Sin embargo, ante el auge de los servicios digitales, la Academia ha decidido apostar por Prime Video como su nuevo hogar para alcanzar a una audiencia global más amplia.

“Al transitar de un modelo rotativo a un acuerdo permanente y exclusivo, la Academia de Televisión ha consolidado un espacio definitivo para el máximo reconocimiento a la excelencia, logrando que sea accesible para espectadores de todo el mundo”, declaró la institución mediante un comunicado oficial.

Para tranquilidad de los seguidores de estos galardones, se ha confirmado que los Premios Emmy podrán disfrutarse de forma gratuita a través de Prime Video, eliminando la necesidad de contar con una suscripción paga para acceder al evento.

El salto al streaming

Aunque la televisión convencional sigue siendo un medio relevante, las grandes instituciones del entretenimiento están volcando sus esfuerzos hacia la era digital. Este fenómeno no es aislado; en 2025, los Óscar notificaron su salida de la cadena ABC para trasladarse a YouTube a partir de 2029. Asimismo, los Actor Awards, anteriormente conocidos como los premios del Sindicato de Actores (SAG), han sido emitidos por Netflix desde 2024.

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Con información de Meridiano

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