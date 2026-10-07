La Academia de la Televisión ha marcado un hito en su historia al anunciar que, a partir de 2027, los Premios Emmy serán transmitidos exclusivamente a través de la plataforma de streaming Prime Video. Este martes 6 de octubre se formalizó el convenio, el cual garantiza la emisión de la gala por un periodo de seis años.
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Los Premios Emmy se mudan al streaming: ¿Qué pasará con la transmisión tradicional?
Cambio histórico en la industria
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Con información de Meridiano
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