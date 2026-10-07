Los Premios Emmy se mudan al streaming: ¿Qué pasará con la transmisión tradicional?

Durante décadas, la ceremonia fue un pilar de la televisión abierta en Estados Unidos, rotando su transmisión entre cadenas de gran trayectoria como ABC, CBS, FOX y NBC. Sin embargo, ante el auge de los servicios digitales, la Academia ha decidido apostar por Prime Video como su nuevo hogar para alcanzar a una audiencia global más amplia.

“Al transitar de un modelo rotativo a un acuerdo permanente y exclusivo, la Academia de Televisión ha consolidado un espacio definitivo para el máximo reconocimiento a la excelencia, logrando que sea accesible para espectadores de todo el mundo”, declaró la institución mediante un comunicado oficial.

Para tranquilidad de los seguidores de estos galardones, se ha confirmado que los Premios Emmy podrán disfrutarse de forma gratuita a través de Prime Video, eliminando la necesidad de contar con una suscripción paga para acceder al evento.