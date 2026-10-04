Messi llega a Disney+: El astro argentino protagoniza su propia serie animada

El material audiovisual fue presentado oficialmente durante la convención Comic-Con celebrada en Málaga, España, y posteriormente difundido por el propio capitán de la selección argentina a través de sus plataformas digitales.

La historia nos traslada a una versión de Messi a sus 12 años, quien termina teletransportado a un reino mágico denominado Iko. Para retornar a su hogar, el joven protagonista deberá superar diversos torneos futbolísticos en un entorno lleno de retos.

De acuerdo con la premisa oficial, el joven Leo tendrá que enfrentarse a gigantes legendarios y restaurar el equilibrio en Iko. A diferencia de otros habitantes de este mundo, el protagonista no contará con poderes sobrenaturales, por lo que su éxito dependerá exclusivamente de su destreza técnica, su capacidad para trabajar en equipo y su inquebrantable determinación.

En cuanto al equipo detrás de cámaras, la voz del astro argentino será interpretada por el actor Milo Burgess-Webb, mientras que Giulietta Vainer Tisminetzky dará vida a la madre del futbolista. La banda sonora contará con la participación del músico argentino Luck Ra, aportando su estilo a las canciones de la producción.

El proyecto es desarrollado por Atlantis Animation en colaboración con Sony Pictures Television y Sony Music Vision. El estreno de ‘Messi y los gigantes’ está previsto para el verano de 2027, con disponibilidad tanto en Disney Channel para el mercado estadounidense como en la plataforma Disney+ a nivel mundial, aunque la fecha exacta de lanzamiento aún está por confirmarse.