La trayectoria del legendario futbolista Lionel Messi ha servido de inspiración para una nueva apuesta de la plataforma Disney+, titulada ‘Messi y los gigantes’. El servicio de streaming compartió recientemente el primer adelanto de esta serie animada, la cual promete cautivar a la audiencia con una narrativa cargada de fantasía.
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Messi llega a Disney+: El astro argentino protagoniza su propia serie animada
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