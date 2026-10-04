La ciudad de Londres se convirtió este martes en el epicentro del séptimo arte con la presentación oficial de ‘Digger’, el más reciente proyecto cinematográfico que une el talento del reconocido director mexicano Alejandro González Iñárritu con la estrella de Hollywood Tom Cruise.
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Tom Cruise sorprende en Londres con su nueva película ‘Digger’
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