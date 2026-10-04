Tom Cruise sorprende en Londres con su nueva película ‘Digger’

La alfombra roja contó con una asistencia de lujo, destacando la presencia de los príncipes de Gales, William y Kate, quienes compartieron impresiones con el equipo de producción. Asimismo, la cuota latina estuvo representada por la actriz Salma Hayek y el aclamado director de fotografía Emmanuel Lubezki, piezas fundamentales en la industria cinematográfica actual.

Entre las celebridades que desfilaron por el evento se encontraban figuras de la talla de Hannah Waddingham, reconocida por su papel en ‘Ted Lasso’; Jodie Turner-Smith, la actriz alemana Sandra Hüller, Sophie Wilde, Riz Ahmed y el exfutbolista David Beckham, quienes no quisieron perderse este esperado lanzamiento.

La cinta, que tiene previsto su estreno en las salas de cine para el próximo 2 de octubre, ha generado gran expectativa no solo por su trama, sino por la impactante caracterización de Cruise, quien luce una apariencia de mayor edad para interpretar al hombre más poderoso del mundo. La historia narra el intento desesperado del protagonista por salvar a la humanidad, una misión que termina desencadenando una catástrofe de proporciones globales.