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Cómo votar por Clara Vegas en el Miss Universo 2026 desde Venezuela

Certamen internacional

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La organización del Miss Universo 2026 ha dado inicio a su fase de votaciones generales, brindando a los seguidores la oportunidad de respaldar a sus candidatas favoritas. Para quienes deseen apoyar a Clara Vegas, Miss Venezuela 2025, el proceso se puede realizar a través de canales digitales oficiales.

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El objetivo de esta dinámica es elegir a una de las más de cien participantes que logrará avanzar al primer corte del concurso. Los usuarios tienen dos alternativas principales para emitir su voto.

Miss Universo 2026: Cómo votar por Clara Vegas desde Venezuela paso a paso

La primera opción es ingresar al portal web missuniverseorg.com/vote, donde es posible seleccionar a la representante venezolana. La segunda vía es mediante la aplicación móvil “Miss Universo Fan”, disponible para dispositivos Android y iOS.

En ambas plataformas, el sistema permite un voto gratuito por día. Para aquellos seguidores que deseen incrementar su apoyo, la aplicación ofrece la posibilidad de adquirir paquetes de puntos adicionales, con precios que comienzan desde los 0,99 dólares.

Para votar a través de la aplicación, los usuarios deben seleccionar la opción “Vote Now”, localizar la fotografía de la representante venezolana y confirmar su elección. No es necesario realizar un registro previo para participar en esta etapa del certamen.

Miss Universo 2026: Cómo votar por Clara Vegas desde Venezuela paso a paso

Con información de Meridiano

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