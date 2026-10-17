Cómo votar por Clara Vegas en el Miss Universo 2026 desde Venezuela

El objetivo de esta dinámica es elegir a una de las más de cien participantes que logrará avanzar al primer corte del concurso. Los usuarios tienen dos alternativas principales para emitir su voto.

La primera opción es ingresar al portal web missuniverseorg.com/vote, donde es posible seleccionar a la representante venezolana. La segunda vía es mediante la aplicación móvil “Miss Universo Fan”, disponible para dispositivos Android y iOS.

En ambas plataformas, el sistema permite un voto gratuito por día. Para aquellos seguidores que deseen incrementar su apoyo, la aplicación ofrece la posibilidad de adquirir paquetes de puntos adicionales, con precios que comienzan desde los 0,99 dólares.

Para votar a través de la aplicación, los usuarios deben seleccionar la opción “Vote Now”, localizar la fotografía de la representante venezolana y confirmar su elección. No es necesario realizar un registro previo para participar en esta etapa del certamen.