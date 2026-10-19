Selena Gómez atribuye cambios en su voz al consumo de nicotina

Gómez, reconocida por su papel en Only Murders in the Building, admitió que no considera posible revertir los cambios en su voz. Durante su intervención, la intérprete aprovechó para enviar un mensaje a quienes consumen nicotina o consideran iniciarse en el vapeo: «simplemente no vale la pena».

La artista también se refirió a la complejidad de abandonar este hábito. Aunque no detalló el tiempo ni la cantidad de consumo, enfatizó que dejar la nicotina ha sido una experiencia difícil. Con este testimonio, Gómez busca desaconsejar el vapeo y ofrecer palabras de aliento a quienes atraviesan un proceso similar, subrayando la importancia de superar la adicción a pesar de los retos que implica.