La cantante y actriz Selena Gómez se refirió recientemente a las inquietudes de sus seguidores sobre los cambios en su voz. A través de un video publicado en sus historias de Instagram el domingo 18 de octubre, la artista confesó que vapeó nicotina con frecuencia y vinculó este hábito con la alteración que percibe en su registro vocal.
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Selena Gómez atribuye cambios en su voz al consumo de nicotina
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